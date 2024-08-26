إقالة أم استقالة؟ الجوادي يكشف سبب رحيله عن الأهلي وحقيقة سوء علاقته مع بيبو

كشف خالد الجوادي المترجم والمساعد السابق لمارسيل كولر مدرب الأهلي عن نوعية المعلومات التي كان ينقلها للمدرب عن اللاعبين، كما شرح أسباب رحيله عن الأهلي.

وقال الجوادي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "المدير الفني يحتاج لمعرفة كل شيء إن كان هناك ضغوط تؤثر على اللاعب أو هجوم جماهيري زائد. طاهر محمد طاهر أحد هؤلاء اللاعبين، وحين عرف كولر ذلك مني بدأ يدعمه ويساعده داخل الملعب وخارجه".

وعن نقل احتجاجات اللاعبين ضد كولر للمدرب قال: "بعض المواقف كنا نحتويها، ولكن حين يتكرر السلوك من اللاعب أو يكون فجا وانتشر في الإعلام، فأنا لست مصدر المعلومات الوحيد لكولر وبالتالي يسألنا حين تنتشر الأمور لأن هناك في شركة إدارة أعماله من يتابع منصات التواصل الاجتماعي، والذي يأتي دائما للحديث معي عما يراه".

أما عن راتبه فكشف "في الموسم الأول كان راتبي في الأهلي سدس راتبي في ألمانيا ولم أفكر في الأمور المادية لأجل الأهلي. في الموسم الثاني بعد انضمامي للجهاز كمساعد صار الراتب ثلثي راتبي في ألمانيا".

وأوضح "أنا أشجع الأهلي منذ الصغر وحضرت آخر هدف للخطيب في الملعب أمام كوتوكو وحضرت مباراة اعتزاله أيضا. الأهلي كان حياتي في الطفولة".

أما بخصوص دفاعه عن كولر عبر منصات التواصل الاجتماعي قال: "لم أندم على ذلك أبدا. رأيت ذلك حق كولر عليَّ لأنه لا يملك قدرة الرد. المدرب كان يعرف ما قلته بالكامل ووافق عليه. اتفقنا أن كلامي سيصل للجماهير أسرع من أن يكتبه هو بالألمانية وتتم ترجمته".

وأكمل "كنت أكتب منشورات كولر عبر منصات التواصل الاجتماعي حتى رحيلي، وولم يتم تعديل جملة كتبتها من قبل.

وعن رحيله قال: "قررت قبل 3 أشهر أني لن أتمكن من الاستمرار لظروفي العائلية ولأني بدأت أشعر أن الأجواء لم تكن جيدة وكثرت الاتهامات ضدي باجتياز اختصاصاتي، بينما كنت أؤدي اختصاصاتي التي لا يعرفونها".

وأوضح "قدمت الاستقالة بعد مباراة المقاولون وكان كولر متمسكا بي، ولكني قررت رفع الحرج عن الجميع ومحبتي مستمرة للخطيب، فقد أبلغت الإدارة مذ البداية إني سأنسحب إن شعرت أني سأصبح عبئا على النادي".

وعن علاقته بمديري الكرة سيد عبد الحفيظ ثم خالد بيبو قال: "سيد عبد الحفيظ كان يطلب مني محاولة إقناع كولر ببعض القرارات مثل التعاقد مع أحمد رفعت وقت عودته من الإمارات. أقنعت كولر بالفعل ولكنهم اكتشفوا أنه تم تسجيله في فريقين خلال نفس الموسم وبالتالي لا يمكن تسجيله في الثالث.

وكشف "سيد عبد الحفيظ قال لأحد أعضاء الجهاز الطبي بشكل مباشر: أنا لا أحبك.. ولكنك تؤدي عملك بكفاءة وتفيد النادي. تعلمت الكثير من هذا الموقف وقدرته على المواجهة".

أما عن شائعة سوء علاقته بخالد بيبو أوضح "هذا غير صحيح، علاقتنا رائعة على المستوى الإنساني فقد ساعدني كثيرا حتى خارج الكرة وعرفني بالمطرب علي الحجار. خالد بيبو تعرض للظلم بسبب مقارنته مع سيد عبد الحفيظ وحرصه الدائم على رضا كولر عن قراراته".