طبيب بيراميدز يكشف إصابة محمود عبد العاطي وفترة غيابه

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إجراء محمود عبد العاطي لاعب الفريق لعملية جراحية بإحدى المستشفيات.

جاء ذلك بعد إصابته القوية خلال لقاء جي كيه يو بطل زنزبار في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المنيري "دونجا تعرض لكسر مضاعف في الأنف خلال اللقاء".

وأضاف "اللاعب خضع لعملية إصلاح للكسر بإحدى المستشفيات في منطقة المهندسين تحت إشراف طارق بانويي طبيب جراحة الوجه والتجميل".

وواصل "عبد العاطي سيعود للتدريبات بشكل تدريجي على مراحل وسيرتدي قناعا واقيا لمنطقة الأنف والوجه".

واختتم "اللاعب سيعود بشكل طبيعي خلال 3 أسابيع للملاعب".

وتغلب بيراميدز على منافسه 3-1 في الإياب ليتأهل لملاقاة الجيش الرواندي في دور الـ 32.

وكان بيراميدز قد سحق جي كي يو ذهابا بستة أهداف دون رد.

وأقيمت المباراتان على ملعب الدفاع الجوي، بناء على اتفاق بيراميدز مع الفريق الزنزباري.