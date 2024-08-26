سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 00:20

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - محمد إبراهيم

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان ثنائي الفريق.

محمد إبراهيم

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وبات الثنائي على أعتاب الانتقال لصفوف البنك الأهلي حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وكتب النادي سيراميكا كليوباترا عبر حسابه:

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"الساحر محمد إبراهيم، لم يبخل على الفريق بنقطة عرق واحدة، منذ اللحظة الأولى التي انضم فيها إلى كتيبة سيراميكا كليوباترا.

كان شاهدا على كل إنجازات الفريق، حاملا لواء القيادة في كل التحديات، ساهم في أكثر من 240 فرصة خلال 125 مباراة في بطولة الدوري فقط.

القائد التاريخي لنادي سيراميكا كليوباترا.. نتمنى لك التوفيق في محطتك المقبلة".

"الهداف التاريخي لنادي سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.. أحمد ياسر ريان، قائد خط هجوم الفريق على مدار 3 مواسم اعتاد فيهم على زيارة شباك المنافسين.

تخطت أهدافه حاجز الـ 35 هدفا بقميص الفريق، هدافنا الغالي، نتمنى لك كل التوفيق في خطوتك المقبلة".

لاعب الوسط البالغ 32 عاما انضم لسيراميكا كليوباترا في صيف 2020 قادما من مصر للمقاصة.

وخاض إبراهيم 136 مباراة في جميع المسابقات مع سيراميكا سجل 9 أهداف وصنع 21.

وحقق لقبي كأس الرابطة المصرية بقميص سيراميكا.

إبراهيم سبق له التتويج بلقب كأس مصر 6 مرات مع الزمالك وكذلك لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

فيما سجل أحمد ياسر ريان 35 هدفا وصنع 4 مع سيراميكا في 91 مباراة بجميع المسابقات خلال فترتين.

وسبق أن لعب من قبل لصفوف الأهلي والجونة وألتاي التركي.

وساهم ريان في تحقيق سيراميكا كليوباترا للقب كأس الرابطة هذا الموسم.

وسبق أن حقق 4 ألقاب مع الأهلي، وفاز مع منتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما في 2019.

محمد إبراهيم سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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