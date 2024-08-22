خبر في الجول - البنك الأهلي يستفسر عن إمكانية ضم ثنائي سيراميكا كليوباترا

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 17:29

كتب : عمرو نبيل

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

يرغب نادي البنك الأهلي في التعاقد مع محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان ثنائي سيراميكا كليوباترا.

ويواصل البنك الأهلي تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي استفسر من سيراميكا كليوباترا عن إمكانية ضم الثنائي محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان.

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وعلم FilGoal.com أيضا أن البنك الأهلي سيرسل عرضا بقيمة 30 مليون جنيه لضم ثنائي.

أحمد ياسر ريان ارتبط مؤخرا بالانتقال لنادي الزمالك لكن ناديه نفى ذلك.

وقال معتز البطاوي المدير الرياضي لـ سيراميكا كليوباترا عبر MBC مصر: "الزمالك لم يتواصل بشكل رسمي لضم أحمد ياسر ريان".

وأضاف "كل ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح".

وبدأ أحمد ياسر ريان مسيرته الكروية في قطاع الناشئين والشباب في الأهلي، ثم انتقل إلى الجونة على سبيل الإعارة في 2019.

بعد ذلك عاد إلى الأهلي وانتقل منه إلى سيراميكا كليوباترا في 2021 على سبيل الإعارة مرة أخرى.

وقضى أحمد ياسر ريان فترة إعارة أخرى مع فريق ألتاي التركي لمدة موسم.

قبل أن ينضم بشكل نهائي إلى سيراميكا في صفقة انتقال شادي حسين إلى الأهلي في عام 2022.

في المقابل يلعب محمد إبراهيم في صفوف سيراميكا منذ صيف 2020 قادما من مصر للمقاصة.

نجم الزمالك السابق لعب 136 مباراة مع سيراميكا كليوباترا وسجل 9 اهداف وصنع 21 آخرين.

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