سكاي: أهلي جدة يقدم عرضا لضم أوسيمين

أظهر نادي أهلي جدة السعودي اهتماما بضم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

ووفقا لفابريزيو رومانو صحفي شبكة "سكاي" سبورتس فإن أهلي جدة قدم عرضا أوليا بقيمة 65 مليون يورو لضم أوسيمين.

ويستعد نابولي بالفعل لبيعه هدافه لكن النيجيري لم يتوصل لاتفاق مع الفريق السعودي حتى الآن.

وأشار رومانو إلى أن أوسيمين سينظر لجميع الخيارات المتاحة له، ولا يسعى للخروج على سبيل الإعارة.

وارتبط مؤخرا اسم هداف نيجيريا بالانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويقترب نابولي من ضم روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي ليتدرب تحت قيادة أنطونيو كونتي مجددا، لتعويض رحيل أوسيمين المحتمل. (طالع التفاصيل)

وغاب النيجيري عن مباراة نابولي ضد بولونيا والتي انتهت بالفوز بنتيجة 3-0 للبارتينوبي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أوسيمين مع نابولي 109.5 مليون جنيه إسترليني.