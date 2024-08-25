بمشاركة مصطفى بديلا.. نانت يحقق فوزه الأول بهدفين أمام أوكسير

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 22:28

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

تغلب نانت على ضيفه أوكسير بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الفرنسي.

وسجل موسيس سيمون الهدف الأول في الدقيقة 14، بعد تمريرة من بيدرو شيريفيلا.

وتعرض أدو أونايوو لاعب أوكسير للطرد في الدقيقة 53.

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وفي الدقيقة سجل سوربا توماس الهدف الثاني لنانت، ولكن ألغي بداعي التسلل.

وشارك مصطفى محمد في الدقيقة 78 على حساب ماتيس أبلين.

وحسم باهيريبا جيراسي المباراة في الدقيقة 95 بالهدف الثاني لصالح نانت.

وبذلك يرفع نانت رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع، بعد تعادله في الجولة الماضية مع تولوز.

وشارك مصطفى بديلا أيضا في المباراة الأولى.

مصطفى محمد الدوري الفرنسي نانت
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