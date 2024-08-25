بمشاركة مصطفى بديلا.. نانت يحقق فوزه الأول بهدفين أمام أوكسير
الأحد، 25 أغسطس 2024 - 22:28
كتب : FilGoal
تغلب نانت على ضيفه أوكسير بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الفرنسي.
وسجل موسيس سيمون الهدف الأول في الدقيقة 14، بعد تمريرة من بيدرو شيريفيلا.
وتعرض أدو أونايوو لاعب أوكسير للطرد في الدقيقة 53.
وفي الدقيقة سجل سوربا توماس الهدف الثاني لنانت، ولكن ألغي بداعي التسلل.
وشارك مصطفى محمد في الدقيقة 78 على حساب ماتيس أبلين.
وحسم باهيريبا جيراسي المباراة في الدقيقة 95 بالهدف الثاني لصالح نانت.
وبذلك يرفع نانت رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع، بعد تعادله في الجولة الماضية مع تولوز.
وشارك مصطفى بديلا أيضا في المباراة الأولى.
نرشح لكم
بهدفه ضد برينتفورد.. صلاح خامس الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في أنفيلد انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) برينتفورد.. فوز جديد للريدز تشكيل نانت – مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد أوكسير للمباراة الثانية تواليا مواعيد مباريات الأحد 25 أغسطس 2024.. ليفربول ونانت وتحديد منافسي الأهلي والزمالك هداف مجموعته في القسم الثاني "ب".. القزاز ينتقل إلى البطين السعودي لأول مرة منذ 9 مواسم.. الجزيرة يخسر في افتتاح الدوري الإماراتي بمشاركة النني انتهت الدوري الألماني - دورتموند (2)-(0) فرانكفورت تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي في أولى مباريات الدوري الألماني ضد دورتموند