خبر في الجول - 4 عروض لـ ماجد هاني.. واللاعب ينتظر موقف الزمالك
الأحد، 25 أغسطس 2024 - 22:20
كتب : إبراهيم رمضان
تلقى ماجد هاني لاعب وسط الزمالك عروضا عديدة قبل بداية الموسم الجاري، وفي انتظار رأي جوزيه جوميز لحسم مستقبله.
ماجد هاني قضى الموسم الجاري معارا لصفوف بلدية المحلة الذي هبط للقسم الثاني.
وحسبما علم FilGoal.com فإن أندية الاتحاد وسموحة وغزل المحلة وزد تقدموا بعروض لاستعارة ماجد هاني من الزمالك.
وينتظر اللاعب رأي الجهاز الفني لتحديد مستقبله سواء بالبقاء أو الخروج من الفريق سواء إعارة أو بيع نهائي.
وخاض صاحب الـ 21 عاما 30 مباراة مع بلدية المحلة سجل هدفا وصنع 1.
كما لعب بقميص الزمالك 3 مباريات لمدة 169 دقيقة.
من هو ماجد هاني؟
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