خبر في الجول - 4 عروض لـ ماجد هاني.. واللاعب ينتظر موقف الزمالك

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 22:20

كتب : إبراهيم رمضان

ماجد هاني - بلدية المحلة

تلقى ماجد هاني لاعب وسط الزمالك عروضا عديدة قبل بداية الموسم الجاري، وفي انتظار رأي جوزيه جوميز لحسم مستقبله.

ماجد هاني

النادي : الزمالك

الزمالك

ماجد هاني قضى الموسم الجاري معارا لصفوف بلدية المحلة الذي هبط للقسم الثاني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أندية الاتحاد وسموحة وغزل المحلة وزد تقدموا بعروض لاستعارة ماجد هاني من الزمالك.

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وينتظر اللاعب رأي الجهاز الفني لتحديد مستقبله سواء بالبقاء أو الخروج من الفريق سواء إعارة أو بيع نهائي.

وخاض صاحب الـ 21 عاما 30 مباراة مع بلدية المحلة سجل هدفا وصنع 1.

كما لعب بقميص الزمالك 3 مباريات لمدة 169 دقيقة.

من هو ماجد هاني؟

نجل لاعب كرة قدم سابق في نادي القناة وبدأ العمل معه على أساسيات كرة القدم في سن صغير بدأ مسيرته مع مركز شباب المحمسة المحطة وانضم لنادي القناة بعد تألقه في دورة رمضانية.

لعب لـ 6 سنوات في القناة قبل الانضمام للزمالك من خلال الاختبارات بعد احتفالية التتويج بالدوري موسم 2014/2015.

واجه بعض الصعوبات في الانضمام للزمالك في البداية كونه قائد فريق 2002 في القناة ولكن الصفقة تمت بعد محاولات ودية.

تدرب تحت قيادة سامح إسماعيل وأيمن مشالي وأمير عزمي مجاهد في ناشئين الزمالك وصعد للفريق الأول وشارك في أكثر من مناسبة أبرزها مشاركته ضد بترو أتليتكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا وإيسترن كومباني في الدوري.

مثله الأعلى هو جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ.

شارك مع منتخب مصر للشباب في بطولة أمم إفريقيا 2023 تحت 20 عاما وودع من الدور الأول.

ماجد هاني الدوري المصري الزمالك
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