لويس دياز: نعيش على تسجيل الأهداف.. وأحاول مساعدة الفريق

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 21:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - لويس دياز - ليفربول

شدد لويس دياز لاعب ليفربول على أنه كمهاجم يعيش من أجل تسجيل الأهداف.

وفاز ليفربول على برينتفورد بهدفين دون مقابل بمباراة أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لويس دياز الهدف الأول لليفربول في المباراة بعد هجمة مرتدة رائعة.

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وقال دياز عبر شبكة سكاي سبورتس: "أحاول دائما مساعدة الفريق بأفضل طريقة ممكنة، ونحاول دائما التسجيل لأن الأرقام مهمة لنا كمهاجمين ونعيش من أجل الأهداف لذلك أنا سعيد من أجل الفريق، لقد قمنا عمل جيد وهو المهم الآن".

الفوز رفع رصيد ليفربول لـ 6 نقاط في المركز الرابع ويفصله فارق الأهداف عن الصدارة التي يحتلها مانشستر سيتي.

ليفربول برينتفورد الدوري الإنجليزي الممتاز
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