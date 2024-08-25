كرة يد - تحت قيادة ديفيد ديفيز.. علي زين يتوج بلقب السوبر الروماني مع دينامو بوخارست

توج علي زين لاعب دينامو بوخارست بلقب كأس السوبر الروماني لكرة اليد.

وفاز دينامو في نهائي السوبر الروماني على ميناور بايا ماري بنتيجة 37-29.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم دينامو بنتيجة 18-15 ووسعوا الفارق في الشوط الثاني.

وحقق دينامو بوخارست لقب السوبر الروماني للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

يذكر أن الفريق حصد لقبي الدوري والكأس عن الموسم الماضي بمشاركة علي زين أيضا.

ويقود الإسباني ديفيد ديفيز الفريق الروماني بعدما رحل عن تدريب الأهلي بنهاية الموسم الماضي.

وكتب علي زين عبر حسابه: "الحمد لله دائما وأبدا، البطولة الأولى، أبطال السوبر الروماني".

وفي نفس السياق، ساهم محمد علي حارس منتخب مصر لكرة اليد في تتويج سبورتنج لشبونة بلقب كأس السوبر البرتغالي للمرة الخامسة في تاريخه.

وانتصر سبورتنج لشبونة في المباراة النهائية بنتيجة 37-21 على بنفيكا. (طالع التفاصيل)