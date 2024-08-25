كرة يد - تحت قيادة ديفيد ديفيز.. علي زين يتوج بلقب السوبر الروماني مع دينامو بوخارست

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 21:04

كتب : FilGoal

علي زين - منتخب مصر لكرة اليد

توج علي زين لاعب دينامو بوخارست بلقب كأس السوبر الروماني لكرة اليد.

وفاز دينامو في نهائي السوبر الروماني على ميناور بايا ماري بنتيجة 37-29.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم دينامو بنتيجة 18-15 ووسعوا الفارق في الشوط الثاني.

أخبار متعلقة:
كرة يد - بعد 18 يوما من انضمامه.. القادسية يضم عبد الله فاروق من الأهلي كرة يد - محمد علي يساهم في فوز سبورتنج لشبونة بلقب السوبر البرتغالي كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك.. الكشف عن تصنيف قرعة كأس العالم للأندية كرة يد - الأهلي يعلن ضم عبد الله فاروق

وحقق دينامو بوخارست لقب السوبر الروماني للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

يذكر أن الفريق حصد لقبي الدوري والكأس عن الموسم الماضي بمشاركة علي زين أيضا.

ويقود الإسباني ديفيد ديفيز الفريق الروماني بعدما رحل عن تدريب الأهلي بنهاية الموسم الماضي.

وكتب علي زين عبر حسابه: "الحمد لله دائما وأبدا، البطولة الأولى، أبطال السوبر الروماني".

وفي نفس السياق، ساهم محمد علي حارس منتخب مصر لكرة اليد في تتويج سبورتنج لشبونة بلقب كأس السوبر البرتغالي للمرة الخامسة في تاريخه.

وانتصر سبورتنج لشبونة في المباراة النهائية بنتيجة 37-21 على بنفيكا. (طالع التفاصيل)

علي زين دينامو بوخارست السوبر الروماني
نرشح لكم
كرة يد - محمد علي يساهم في فوز سبورتنج لشبونة بلقب السوبر البرتغالي كرة يد - بعد 18 يوما من انضمامه.. القادسية يضم عبد الله فاروق من الأهلي أنس جابر تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اسكواش - وادي دجلة يضم علي أبو العينين عودة منافسات ريد بُل Winds Of Sinai من جديد في دهب قرعة سوبر جلوب 2024 - الأهلي يختار مجموعة برشلونة.. والزمالك يواجه فيزبريم بارالمبياد باريس 2024 - رحاب طلحة وعلي الزيني يرفعان علم مصر في حفل الافتتاح اللجنة الأولمبية المصرية تجهز التقارير الفنية والمالية لبعثة باريس
أخر الأخبار
كايزر تشيفز لـ في الجول: هذا موقفنا من التفاوض مع بيرسي تاو 26 ثاتيه | الدوري المصري
مصدر من الغرافة يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع بنشرقي 16 دقيقة | آسيا
بعد العرض السعودي.. وكيله: أوسيمين سيستمر في أوروبا 19 دقيقة | ميركاتو
جيمس رودريجيز ينضم إلى رايو فايكانو 34 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – بنشرقي يتلقى عرضين من قطر 48 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الزمالك لـ في الجول يكشف تطورات المفاوضات مع بنشرقي 59 دقيقة | الدوري المصري
ريليفو: تمت.. ليفربول يحسم صفقة مامارداشفيلي ساعة | ميركاتو
وفاة سفين جوران إيركسون ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى