كرة يد - محمد علي يساهم في فوز سبورتنج لشبونة بلقب السوبر البرتغالي
الأحد، 25 أغسطس 2024 - 19:33
كتب : FilGoal
ساهم محمد علي حارس منتخب مصر لكرة اليد في تتويج سبورتنج لشبونة بلقب كأس السوبر البرتغالي للمرة الخامسة في تاريخه.
وانتصر سبورتنج لشبونة في المباراة النهائية بنتيجة 37-21 على بنفيكا.
وانتهى الشوط الأول بتفوق كبير للأخضر البرتغالي بنتيجة 20-10.
وكان سبورتنج فاز في نصف النهائي على فريق أيه بي سي براجا بنتيجة 37-26.
بينما انتصر بنفيكا على بورتو بنتيجة 34-31.
وحافظ سبورتنج لشبونة على اللقب الذي حققه الموسم الماضي.
Que grupo 🤩 #AndebolSCP pic.twitter.com/FPzf4VfrQl— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) August 25, 2024
الحارس البالغ 31 عاما تألق في أولمبياد باريس 2024 لكن ذلك لم يكن كافيا وودع منتخب مصر من ربع النهائي ضد إسبانيا.
علي خاض تجارب احترافية متنوعة بقمصان أنجيه الفرنسي وليبربانك كانتابيرا ولوجرونو الإسبانيان وأخيرا بيتيجيهام الألماني.
نرشح لكم
كرة يد - تحت قيادة ديفيد ديفيز.. علي زين يتوج بلقب السوبر الروماني مع دينامو بوخارست كرة يد - بعد 18 يوما من انضمامه.. القادسية يضم عبد الله فاروق من الأهلي أنس جابر تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اسكواش - وادي دجلة يضم علي أبو العينين عودة منافسات ريد بُل Winds Of Sinai من جديد في دهب قرعة سوبر جلوب 2024 - الأهلي يختار مجموعة برشلونة.. والزمالك يواجه فيزبريم بارالمبياد باريس 2024 - رحاب طلحة وعلي الزيني يرفعان علم مصر في حفل الافتتاح اللجنة الأولمبية المصرية تجهز التقارير الفنية والمالية لبعثة باريس
أخر الأخبار
جيمس رودريجيز ينضم إلى رايو فايكانو 34 دقيقة | ميركاتو