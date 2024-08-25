كرة يد - محمد علي يساهم في فوز سبورتنج لشبونة بلقب السوبر البرتغالي

ساهم محمد علي حارس منتخب مصر لكرة اليد في تتويج سبورتنج لشبونة بلقب كأس السوبر البرتغالي للمرة الخامسة في تاريخه.

وانتصر سبورتنج لشبونة في المباراة النهائية بنتيجة 37-21 على بنفيكا.

وانتهى الشوط الأول بتفوق كبير للأخضر البرتغالي بنتيجة 20-10.

وكان سبورتنج فاز في نصف النهائي على فريق أيه بي سي براجا بنتيجة 37-26.

بينما انتصر بنفيكا على بورتو بنتيجة 34-31.

وحافظ سبورتنج لشبونة على اللقب الذي حققه الموسم الماضي.

الحارس البالغ 31 عاما تألق في أولمبياد باريس 2024 لكن ذلك لم يكن كافيا وودع منتخب مصر من ربع النهائي ضد إسبانيا.

علي خاض تجارب احترافية متنوعة بقمصان أنجيه الفرنسي وليبربانك كانتابيرا ولوجرونو الإسبانيان وأخيرا بيتيجيهام الألماني.