سهم صلاح يكسر لعنة الجولة الثانية.. ليفربول ينتصر على برينتفورد بهدفين

انتصر ليفربول بنتيجة 2-0 على برينتفورد في أول لقاء للريدز على ملعب أنفيلد هذا الموسم بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية الريدز: لويس دياز ومحمد صلاح.

الفوز رفع رصيد ليفربول لـ 6 نقاط في المركز الرابع ويفصله فارق الأهداف عن الصدارة التي يحتلها مانشستر سيتي.

فيما تكبد برينتفورد خسارته الأولى في الموسم وتراجع للمركز الـ 13 برصيد 3 نقاط.

وكسر صلاح لعنة الجولة الثانية والتي ما لازمته في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لليفربول، إذ لأول مرة في مسيرته يسجل في أول جولتين بالمسابقة.

المباراة شهدت وصول فيرجيل فان دايك لـ 100 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات، دون أن يتعرض للخسارة في 98 منها.

ولأول مرة يحقق مدرب لليفربول الفوز في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز وهو أرني سلوت.

التشكيل

بدأ محمد صلاح أساسيا في الهجوم وبجواره لويس دياز الذي خاض مباراته رقم 100 مع الريدز وديوجو جوتا.

وتواجد إبراهيما كوناتي بدلا من جاريل كوانسا الذي لعب المباراة الماضية بشكل أساسي.

وصف المباراة

12 دقيقة فقط كانت كافية ليهز الريدز شباك الضيوف مبكرا.

ركنية لبرينتفورد يحولها صلاح لمرتدة سريعة ويمرر لديوجو جوتا الذي أرسل بينية للكولومبي وسدد على يمين الحارس مسجلا أول أهداف اللقاء.

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وفي الدقيقة 21 جاء أول تهديد من صلاح بتسديدة علت العارضة.

ومرت رأسية كريستيان نورجارد بعيدة عن القائم الأيسر في الدقيقة 32.

وسدد ألكسندر أرنولد كرة قوية ارتطمت بالمدافع وتحولت لركنية بعدما مرت الكرة فوق العارضة في الدقيقة 41.

وبعد دقيقتين تصدى أليسون بيكر لتسديدة لويس بوتر، شوط أول انتهى بهدف وحيد للريدز.

وكاد أندرو روبرتسون أن يسجل في الدقيقة 47 برأسية لكن مارك فليكن تصدى بثبات.

ومنع أليسون رأسية ماتياس يانسن في الدقيقة 56 ببراعة لتظل النتيجة كما هي.

وكاد جوتا أن يضيف الهدف الثاني بعد عرضية متقنة من أرنولد لكن المدافع تواجد في الوقت المناسب لتتحول كرته لركنية في الدقيقة 59.

وتألق فليكن مجددا في التصدي لرأسية إبراهيما كوناتي في الدقيقة التالية.

واصل حارس الضيوف تألقه ومنع دياز من مضاعفة النتيجة بالتصدي لتسديدته الأرضية بعد عرضية صلاح في الدقيقة 65.

وسدد صلاح كرة مقوسة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها فليكن بسهولة في الدقيقة 69.

صلاح تدخل مجددا وأنهى كل شيء بعدما تلقى بينية من دياز وانفرد وسدد على يمين الحارس مسجلا ثاني أهداف الريدز في الدقيقة 72.

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وارتقى صلاح للمركز الخامس في ترتيب هدافي ليفربول تاريخيا على ملعب أنفيلد برصيد 118 هدفا متفوقا على روبي فاولر، قائمة يتصدرها أيان راش برصيد 185 هدفا.

ولأول مرة يسجل صلاح في أول مباراتين من الموسم في الدوري الإنجليزي بمسيرته.

كما أصبح أكثر من ساهم بأهداف في شباك برينتفورد في الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.

وساهم صلاح في 128 هدفا خلال 128 مباراة على ملعب أنفيلد بتسجيل 93 هدفا وصناعة 35 في الدوري الإنجليزي فقط.

عقدة الجولة الثانية كُسـ ـرت أخيــــــــــرًا 🔚⚽ محمد صلاح يسجل في أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لأول مرة كلاعب لليفربول 👑🇪🇬🏹 pic.twitter.com/eLfJgSiCNt — FilGoal (@FilGoal) August 25, 2024

أرني سلوت أجرى 3 تغييرات دفعة واحدة بعد هدف صلاح بمشاركة داروين نونيز وكونور برادلي وكودي جاكبو بدلا من جوتا وأرنولد ودياز على الترتيب.

وسدد جاكبو كرة قوية ارتطمت بالمدافع ثم العارضة لتخرج كرته لركنية في الدقيقة 81.

الدقائق الأخيرة مرت بدون أي جديد لتنتهي بفوز جديد للريدز.