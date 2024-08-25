بهدفه ضد برينتفورد.. صلاح خامس الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في أنفيلد

عزز محمد صلاح نجم ليفربول أرقامه مع الفريق بهدف جديد تلك المرة ضد برينتفورد.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وفاز ليفربول على برينتفورد بهدفين دون مقابل على ملعب أنفيلد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني في المباراة.

بذلك الهدف أصبح محمد صلاح خامس الهدافيين التاريخيين لليفربول على ملعب أنفيلد في جميع البطولات بوصوله للهدف رقم 118 ليتخطى روبي فاولر.

وسيبحث صلاح عن تخطي بيلي ليدل صاحب الـ 137 في الخطوة المقبلة.

ويعد إيان راش هو صاحب الرقم القياسي برصيد 185 هدفا.

وسجل صلاح هدفه الثاني بالجولة الثانية منذ الانضمام إلى ليفربول.

ولأول مرة يتمكن النجم المصري من الستجيل في الجولتين الأولى والثانية من الدوري الإنجليزي.

ومنذ الانضمام إلى ليفربول في 2017 ساهم صلاح في 128 هدفا بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد خلال 128 مباراة.

وتمكن صلاح من تسجيل 6 أهداف خلال 6 مباريات ضد برينتفورد بالإضافة إلى صناعة هدفا وحيد.

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