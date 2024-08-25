ماريسكا: مادويكي من الأجنحة التي أحبها.. وننوي الهجوم بتلك الطريقة في كل مباراة

شدد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي على أن نية فريقه دائما ستكون الهجوم بنفس الطريقة في كل مباراة مثل مواجهة ولفرهامبتون.

وحقق تشيلسي فوزا كبيرا على ولفرهامبتون بستة أهداف مقابل هدفين بمباراة أقيمت على ملعب الاخير في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماريسكا عبر شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "كان الأداء جيدا، الشوط الأول لم يكن الأداء متكاملا، بدأنا بشكل جيد في أول 10 أو 15 دقيقة وسجلنا وأتيحت لنا فرصتان أو ثلاثة ثم فقضنا بعض الكرات السهلة، عندما تريد البناء من الخلف يجب ألا تسمح لنفسك بخسارة الكرات السهلة".

وتابع "في الشوط الثاني كان الفريق أكثر دقة ولم نتنازل عن الكرات السهلة والأداء كان جيدا بشكل عام".

وواصل "أخبرت اللاعبين بين الشوطين أن يكونوا أكثر دثقة إذا كنا نريد اللعب بالطريقة التي نلعب بها وأنا محظوظ لأن لدي العديد من اللاعبين متعددي المواهب والذين يمكنهم اللعب في المواقف الدفاعية المختلفة".

وأكمل "أنا حقا أحب نوني مادويكي، هو ذلك النوع من الأجنحة الذي أحبه وأهم شيء فعله اليوم هو الركض لإيقاف هجمة مرتدة بالدقيقة 90 وهذا يثبت عقليته".

وأردف "الأداء ضد مانشستر سيتي كان جيدا وخلقنا العديد من الفرص ولعبنا بنفس الطريقة ولكن الفارق الوحيد اليوم هو أننا فزنا بالمباراة".

وأضاف "نيتنا هي الهجوم بنفس الطريقة في كل مباراة ولكن هناك فرق أيضا تود فعل نفس الشيء لذلك الأمر ليس سهلا".

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة الثالثة ليحقق انتصاره الأول بالدوري هذا الموسم، بينما استمر ولفرهامبتون بدون نقاط.