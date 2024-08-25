انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) برينتفورد.. فوز جديد للريدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على ملعب أنفيلد معقل الريدز في السادسة والنصف مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 80: العارضة تمنع تسديدة قوية من جاكبو

ق 71: صلاح ينفرد ويسجل الثاني للريدز من صناعة دياز

ق 63: فليكن يمنع الثاني ببراعة بعد تسديدة لويز دياز

ق 59: جوتا يهدر فرصة إضافة الهدف الثاني بتسديدة تعلو العارضة بعد عرضية أرنولد

ق 54: أليسون يتألق ويتصدى لرأسية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: أرنولد كاد أن يسجل كرة ارتطمت بالمدافع ومرت بجوار القائم لركنية.

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ق 12: جووووول لويس دياز ينفرد ويسدد بكل قوة في الشباك على يسار الحارس بعد مرتدة قادها صلاح

بداية اللقاء