انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) برينتفورد.. فوز جديد للريدز

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 18:22

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على ملعب أنفيلد معقل الريدز في السادسة والنصف مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
هاتريك أهداف وآخر صناعة.. مادويكي وبالمر يقودان تشيلسي لفوز كبير على ولفرهامبتون تشكيل نانت – مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد أوكسير للمباراة الثانية تواليا تشكيل ليفربول - صلاح ودياز يقودان الهجوم ضد برينتفورد منافس الزمالك - الشرطة الكيني يهزم البن الإثيوبي في الكونفدرالية

--

انتهت

ق 80: العارضة تمنع تسديدة قوية من جاكبو

ق 71: صلاح ينفرد ويسجل الثاني للريدز من صناعة دياز

ق 63: فليكن يمنع الثاني ببراعة بعد تسديدة لويز دياز

ق 59: جوتا يهدر فرصة إضافة الهدف الثاني بتسديدة تعلو العارضة بعد عرضية أرنولد

ق 54: أليسون يتألق ويتصدى لرأسية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: أرنولد كاد أن يسجل كرة ارتطمت بالمدافع ومرت بجوار القائم لركنية.

ق 12: جووووول لويس دياز ينفرد ويسدد بكل قوة في الشباك على يسار الحارس بعد مرتدة قادها صلاح

بداية اللقاء

ليفربول محمد صلاح برينتفورد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
فان دايك يتحدث عن احتمالية تجديد عقده مع ليفربول بعد إثارة الدقائق القاتلة.. مدرب بورنموث: إذا شاهد الحكم لقطة الهدف الملغي سيحتسبه لويس دياز: نعيش على تسجيل الأهداف.. وأحاول مساعدة الفريق سهم صلاح يكسر لعنة الجولة الثانية.. ليفربول ينتصر على برينتفورد بهدفين بهدفه ضد برينتفورد.. صلاح خامس الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في أنفيلد ماريسكا: مادويكي من الأجنحة التي أحبها.. وننوي الهجوم بتلك الطريقة في كل مباراة مادويكي: كنت محظوظا في الهدف الأول.. وطريقة اللعب تسمح لنا بالاستحواذ ويعتذر لـ ولفرهامبتون رومانو: مانشستر يونايتد يستعد لإغلاق الاتفاق مع سان جيرمان لضم أوجارتي
أخر الأخبار
الصفقة الـ18.. كومو يعلن ضم نيكو باز من ريال مدريد 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
فان دايك يتحدث عن احتمالية تجديد عقده مع ليفربول 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيورنتينا مستفيد.. يوفنتوس يضم نيكولاس جونزاليس 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم إعلان الواسطى.. إبراهيم صلاح يعلن عبر في الجول استمراره في الزمالك ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة مصطفى بديلا.. نانت يحقق فوزه الأول بهدفين أمام أوكسير ساعة | المحترفون
بعد إثارة الدقائق القاتلة.. مدرب بورنموث: إذا شاهد الحكم لقطة الهدف الملغي سيحتسبه ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - 4 عروض لـ ماجد هاني.. واللاعب ينتظر موقف الزمالك ساعة | الدوري المصري
براهيم دياز: إندريك مدين لي بالعشاء ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى