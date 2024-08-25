هاتريك أهداف وآخر صناعة.. مادويكي وبالمر يقودان تشيلسي لفوز كبير على ولفرهامبتون

حقق تشيلسي فوزا كبيرا على ولفرهامبتون بستة أهداف مقابل هدفين بمباراة أقيمت على ملعب الاخير في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل سداسية تشيلسي في المباراة كل من نوني مادويكي الذي أحرز هاتريك، وجواو فيليكس وكول بالمر ونيكولاس جاكسون، بينما سجل لارسن وماتيوس كونيا لولفرهامبتون.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة الثالثة ليحقق انتصاره الأول بالدوري هذا الموسم، بينما استمر ولفرهامبتون بدون نقاط.

التشكيل

بدأ ميهايلو مودريك في التشكيل الأساسي لتشيلسي على حساب كريستوفر نكونكو.

أحداث المباراة

تقدم تشيلسي مبكرا في الدقيقة الثانية بهدف عن طريق نيكولاس جاكسون برأسية في الدقيقة الثانية.

وسجل ماتيوس كونيا هدفا لم يحتسب في الدقيقة 16 لوجود حالة تسلل.

وعاد نفس اللاعب للتسجيل في الدقيقة 27 بعد عمل رائع من أيت نوري.

وفي الدقيقة 45 تقدم بالمر لتشيلسي من جديد بعد أن وضع الكرة من فوق الحارس بطريقة رائعة.

ورد ولفرهامبتون سريعا بهدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق يورجن لارسن.

وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني تقدم مادويكي لتشيلسي من جديد مستغلا تمريرة من بالمر.

وبالدقيقة 58 سجل مادويكي هدفه الثاني والرابع لتشيلسي بعد تمريرة جديدة من بالمر.

وأكمل مادويكي الهاتريك بتسجيل الهدف الخامس لتشيلسي في الدقيقة 67 مستغلا صناعة ثالثة من بالمر.

وفي الدقيقة 80 سجل البديل جواو فيليكس الهدف السادس لتشيلسي بتسديدة قوية بعد تمريرة من بيدرو نيتو.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد 1 سبتمبر، بينما يلتقي ولفرهامبتون مع نوتينجهام فورست يوم السبت 31 أغسطس.

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