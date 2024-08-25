هاتريك أهداف وآخر صناعة.. مادويكي وبالمر يقودان تشيلسي لفوز كبير على ولفرهامبتون

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

نوني مادويكي - ولفرهامبتون ضد تشيلسي

حقق تشيلسي فوزا كبيرا على ولفرهامبتون بستة أهداف مقابل هدفين بمباراة أقيمت على ملعب الاخير في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل سداسية تشيلسي في المباراة كل من نوني مادويكي الذي أحرز هاتريك، وجواو فيليكس وكول بالمر ونيكولاس جاكسون، بينما سجل لارسن وماتيوس كونيا لولفرهامبتون.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة الثالثة ليحقق انتصاره الأول بالدوري هذا الموسم، بينما استمر ولفرهامبتون بدون نقاط.

أخبار متعلقة:
تشكيل نانت – مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد أوكسير للمباراة الثانية تواليا تشكيل ليفربول - صلاح ودياز يقودان الهجوم ضد برينتفورد منافس الزمالك - الشرطة الكيني يهزم البن الإثيوبي في الكونفدرالية

التشكيل

بدأ ميهايلو مودريك في التشكيل الأساسي لتشيلسي على حساب كريستوفر نكونكو.

أحداث المباراة

تقدم تشيلسي مبكرا في الدقيقة الثانية بهدف عن طريق نيكولاس جاكسون برأسية في الدقيقة الثانية.

وسجل ماتيوس كونيا هدفا لم يحتسب في الدقيقة 16 لوجود حالة تسلل.

وعاد نفس اللاعب للتسجيل في الدقيقة 27 بعد عمل رائع من أيت نوري.

وفي الدقيقة 45 تقدم بالمر لتشيلسي من جديد بعد أن وضع الكرة من فوق الحارس بطريقة رائعة.

ورد ولفرهامبتون سريعا بهدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق يورجن لارسن.

وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني تقدم مادويكي لتشيلسي من جديد مستغلا تمريرة من بالمر.

وبالدقيقة 58 سجل مادويكي هدفه الثاني والرابع لتشيلسي بعد تمريرة جديدة من بالمر.

وأكمل مادويكي الهاتريك بتسجيل الهدف الخامس لتشيلسي في الدقيقة 67 مستغلا صناعة ثالثة من بالمر.

وفي الدقيقة 80 سجل البديل جواو فيليكس الهدف السادس لتشيلسي بتسديدة قوية بعد تمريرة من بيدرو نيتو.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد 1 سبتمبر، بينما يلتقي ولفرهامبتون مع نوتينجهام فورست يوم السبت 31 أغسطس.

تشيلسي ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
سهم صلاح يكسر لعنة الجولة الثانية.. ليفربول ينتصر على برينتفورد بهدفين بهدفه ضد برينتفورد.. صلاح خامس الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في أنفيلد ماريسكا: مادويكي من الأجنحة التي أحبها.. وننوي الهجوم بتلك الطريقة في كل مباراة مادويكي: كنت محظوظا في الهدف الأول.. وبالمر لا يصدق وطريقة اللعب تسمح لنا بالاستحواذ رومانو: مانشستر يونايتد يستعد لإغلاق الاتفاق مع سان جيرمان لضم أوجارتي انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) برينتفورد.. فوز جديد للريدز تشكيل ليفربول - صلاح ودياز يقودان الهجوم ضد برينتفورد انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (2)-(6) تشيلسي.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
كرة يد - تحت قيادة ديفيد ديفيز.. علي زين يتوج بلقب السوبر الروماني مع دينامو بوخارست 3 دقيقة | رياضات أخرى
سهم صلاح يكسر لعنة الجولة الثانية.. ليفربول ينتصر على برينتفورد بهدفين 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بهدفه ضد برينتفورد.. صلاح خامس الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في أنفيلد 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماريسكا: مادويكي من الأجنحة التي أحبها.. وننوي الهجوم بتلك الطريقة في كل مباراة 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريال مدريد ينتصر على بلد الوليد في ظهور مبابي الأول في برنابيو وصناعة إندريك التاريخ 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مادويكي: كنت محظوظا في الهدف الأول.. وبالمر لا يصدق وطريقة اللعب تسمح لنا بالاستحواذ ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - محمد علي يساهم في فوز سبورتنج لشبونة بلقب السوبر البرتغالي ساعة | رياضات أخرى
الهلال والمريخ في موريتانيا؟ مصدر من الاتحاد السوداني لـ في الجول: عودة الدوري المحلي قريبا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى