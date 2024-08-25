تشكيل ليفربول - صلاح ودياز يقودان الهجوم ضد برينتفورد

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برينتفورد.

ويلعب ليفربول ضد برينتفورد على ملعب أنفيلد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد إبراهيما كوناتي بدلا من كوانسا الذي لعب المباراة الماضية بشكل أساسي.

ويقود محمد صلاح ولويس دياز هجوم الفريق.

ويشارك دياز في المباراة الـ 100 بقميص ليفربول.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أليسكاندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبربخ.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – لويس دياز.

وكان ليفربول قد فاز في المباراة الأولى على إبسويتش تاون بهدفين دون مقابل سجلهما محمد صلاح وديوجو جوتا.