منافس الزمالك - الشرطة الكيني يهزم البن الإثيوبي في الكونفدرالية

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 17:18

كتب : FilGoal

الشرطة الكيني

حسم الشرطة الكيني تأهله إلى الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية لمواجهة الزمالك بعد تخطي البن الإثيوبي.

ونجح الشرطة الكيني في الفوز خارج ملعبه على البن الإثيوبي بهدف دون مقابل في مباراة الإياب.

وكان لقاء الذهاب في كينيا قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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ويقام لقاء الذهاب بين الزمالك والشرطة الكيني من 13 إلى 15 سبتمبر بينما الإياب من 20 إلى 22 سبتمبر.

بينما ممثل مصر الآخر، المصري البورسعيدي يواجه هلال بنغازي الليبي في الدور الثاني من الكونفدرالية.

ويعتبر الزمالك حامل لقب بطولة الكونفدرالية بعد التتويج باللقب على حساب نهضة بركان المغربي.

وحصد الزمالك لقب الكونفدرالية مرتين عامي 2019 و2024.

ويفصل الزمالك لقبا وحيدا لمعادلة الصفاقسي التونسي أكثر الأندية تتويجا بالكونفدرالية.

الزمالك الشرطة الكيني الكونفدرالية
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