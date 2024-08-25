منافس الزمالك - الشرطة الكيني يهزم البن الإثيوبي في الكونفدرالية

حسم الشرطة الكيني تأهله إلى الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية لمواجهة الزمالك بعد تخطي البن الإثيوبي.

ونجح الشرطة الكيني في الفوز خارج ملعبه على البن الإثيوبي بهدف دون مقابل في مباراة الإياب.

وكان لقاء الذهاب في كينيا قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويقام لقاء الذهاب بين الزمالك والشرطة الكيني من 13 إلى 15 سبتمبر بينما الإياب من 20 إلى 22 سبتمبر.

بينما ممثل مصر الآخر، المصري البورسعيدي يواجه هلال بنغازي الليبي في الدور الثاني من الكونفدرالية.

ويعتبر الزمالك حامل لقب بطولة الكونفدرالية بعد التتويج باللقب على حساب نهضة بركان المغربي.

وحصد الزمالك لقب الكونفدرالية مرتين عامي 2019 و2024.

ويفصل الزمالك لقبا وحيدا لمعادلة الصفاقسي التونسي أكثر الأندية تتويجا بالكونفدرالية.