منافس الأهلي - جور ماهيا يكتسح المريخ بانتيو في دوري أبطال إفريقيا

اكتسح جور ماهيا الكيني فريق المريخ بانتيو بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل جور ماهيا بعد الفوز بنتيجة 5-1 في مباراة الإياب والتي أقيمت بكينيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز المريخ بانتيو بهدف دون مقابل لكنه لم يكن كافيا لحسم التأهل للدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا مع جور ماهيا الكيني، ذهابا بين 13-15 سبتمبر وإيابا بين 20-22 سبتمبر.

وتعد تلك المشاركة الأولى للمريخ بانتيو في دوري أبطال إفريقيا إذ شارك من قبل في الكونفدرالية مرتين.

فيما يعود جور ماهيا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2019-2020.

بينما ممثل مصر الآخر بيراميدز فقد تحدد له مواجهة الجيش الرواندي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيق 12 لقبا.

وتواجد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بآخر خمس نسخ وتوج بأربعة منهم.