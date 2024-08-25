تشكيل ريال مدريد - جولر بدلا من بيلينجهام.. ومبابي أساسي لأول مرة على سانتياجو برنابيو

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 16:25

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - جود بيلينجهام - ريال مدريد - أتالانتا - السوبر الأوروبي 2024

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بلد الوليد.

ويلتقي ريال مدريد مع بلد الوليد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ويلعب أردا جولر في التشكيل الأساسي بدلا من جود بيلينجهام المصاب.

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كما يبدأ كيليان مبابي بشكل أساسي في أول مباراة على ملعب سانتياجو برنابيو.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارباخال – إدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – فران جارسيا.

الوسط: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو.

وكان ريال مدريد قد تعادل في المباراة الأولى مع بلد الوليد بهدف لكل فريق، بينما فاز بلد الوليد على إسبانيول.

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