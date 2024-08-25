انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (2)-(6) تشيلسي.. نهاية المباراة

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 15:53

كتب : FilGoal

ولفرهامبتون ضد تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ولفرهامبتون ضد تشيلسي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق80. جووووول سااادس لتشيلسي عن طريق جواو فيليكس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق67. جواو فيليكس يشارك بدلا من نيكولاس جاكسون.

ق62. جووووول الخاامس لتشيلسي عن طريق نوني مادويكي ليسجل الهاتريك بصناعة ثالثة من مادويكي.

ق58. جوووول رابع لتشيلسي عن طريق مادويكي مادويكي بعد تمريرة جديدة من بالمر.

ق48. جوووول ثاالث لتشيلسي عن طريق مادويكي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من بالمر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق55. جوووول التعادل لولفرهامبتون عن طريق يورجن لارسن.

ق45. جوووول راااائع لتشيلسي عن طريق بالمر الذي وضع الكرة من فوق الحارس المتقدم.

ق27. جوووول التعادل لولفرهامبتون عن طريق ماتيوس كونيا بعد عمل رائع من أيت نوري

ق16. هدف غير محتسب لولفرهامبتون عن طريق ماتيوس كونيا.

ق2. جووووول أول لتشيلسي عن طريق نيكولاس جاكسون برأسية.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ولفرهامبتون تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز
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