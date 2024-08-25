تشكيل تشيلسي - نكونكو على الدكة.. ومودريك يقود الهجوم ضد ولفرهامبتون

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 15:17

كتب : FilGoal

بالمر لاعب تشيلسي

أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ولفرهامبتون.

ويلتقي تشيلسي مع ولفرهامبتون على ملعب الأخير في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد ميهايلو مودريك بشكل أساسي بينما يجلس كريستوفر نكونكو على دكة البدلاء.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: روبيرتو سانشيز.

الدفاع: مالو جوستو - ويسلي فوفانا - ليفي كولويل - مارك كوكوريا.

الوسط: مويسي كايسدو - إنزو فيرنانديز - كول بالمر.

الهجوم: نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون - ميهايلو مودريك.

وكان تشيلسي قد خسر المباراة الأولى من مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل، بينما خسر ولفرهامبتون من أرسنال بنفس النتيجة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز
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