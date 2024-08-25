أليسون يعلق على اقتراب ليفربول من ضم حارس فالنسيا

علق أليسون بيكر حارس ليفربول على اهتمام ناديه بضم جيورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا.

وأوضحت إذاعة تريبونا ديبورتيفا الإسبانية قبل أيام أن ليفربول توصل لاتفاق شفهي مع فالنسيا من أجل ضم حارسه جيورجي مامارداشفيلي.

وقال أليسون لصحيفة ليفربول إيكو: "أعتقد أن النادي بحاجة إلى الاستعداد للمستقبل. لن أستمر هنا إلى الأبد، أنا أتقدم في العمر".

وأضاف "بالنسبة لأعمار حراس المرمى ما زلت صغيرًا، ولدي الكثير من الطاقة وما زال لدي الكثير لأقدمه لهذا النادي وأريد أن أعطي للنادي بقدر ما أستطيع".

وتابع "أعتقد أنها التعاقد معه فكرة جيدة، كنت أعرف ذلك قبل ظهور الأنباء لوسائل الإعلام، وهذه رسالة جيدة بالنسبة لي لأن النادي يهتم بما أفكر فيه".

وكان أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول قد كشف عن رفضه لعرض للانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال أليسون في تصريحاته لصحيفة ذا تايمز الإنجليزية: "كان هناك اهتمام بالفعل، ولكني أريد إتمام عقدي هنا".

وأضاف "رغبتي هي البقاء في ليفربول لنهاية عقدي، أو تجديده أيضا".

وأوضح "أنا سعيد في ليفربول، وكذلك عائلتي سعيدة بالحياة هنا".

ويمتد عقد أليسون بيكر مع ليفربول حتى صيف 2026.

وانضم الحارس إلى ليفربول قادما من روما في 2018، كأغلى حارس في التاريخ بذلك الوقت.

وكان أليسون أحد أبرز أفراد المجموعة المتوجة بدوري أبطال أوروبا 2019، ثم الدوري الإنجليزي في 2020 وهو اللقب الغائب لـ 30 عاما عن الريدز، تحت قيادة المدرب السابق يورجن كلوب.

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