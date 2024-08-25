أليسون يكشف موقفه الحاسم من الانتقال إلى الدوري السعودي
الأحد، 25 أغسطس 2024 - 03:06
كتب : FilGoal
كشف أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول عن رفضه لعرض للانتقال إلى الدوري السعودي.
أليسون بيكر
النادي : ليفربول
وقال أليسون في تصريحاته لصحيفة ذا تايمز الإنجليزية: "كان هناك اهتمام بالفعل، ولكني أريد إتمام عقدي هنا".
وأضاف "رغبتي هي البقاء في ليفربول لنهاية عقدي، أو تجديده أيضا".
وأوضح "أنا سعيد في ليفربول، وكذلك عائلتي سعيدة بالحياة هنا".
ويمتد عقد أليسون بيكر مع ليفربول حتى صيف 2026.
وانضم الحارس إلى ليفربول قادما من روما في 2018، كأغلى حارس في التاريخ بذلك الوقت.
وكان أليسون أحد أبرز أفراد المجموعة المتوجة بدوري أبطال أوروبا 2019، ثم الدوري الإنجليزي في 2020 وهو اللقب الغائب لـ 30 عاما عن الريدز، تحت قيادة المدرب السابق يورجن كلوب.
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