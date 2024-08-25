بقيادة فيليبي لويس.. شباب فلامنجو بطل إنتركونتيننتال على حساب أولمبياكوس

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 01:29

كتب : إسلام أحمد

شباب فلامنجو بطل إنتركونتيننتال

حقق فلامنجو البرازيلي لقب بطولة كأس إنتركونتيننتال تحت 20 عاما بالفوز على أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 2-1.

البطولة تقام للعام الثالث على التوالي في ظل التعاون بين اتحادي أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي بدأ في 2020.

وتعد تلك النسخة الثالثة للبطولة والتي بدأت في 2022، ويلتقي بطل دوري أبطال أوروبا للشباب مع بطل كوبا ليبرتادوريس تحت 20 عاما.

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وتوج بنفيكا البرتغالي بلقب النسخة الأولى في 2022 وحقق بوكا جونيورز لقب النسخة الثانية العام الماضي.

والتقى فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية مع أولمبياكوس اليوناني بطل أوروبا على ملعب ماراكانا.

وتقدم الفريق اليوناني بهدف في الدقيقة 54 سجله أرجيرويس لياتسيكوراس.

وأجرى المدرب البرازيلي فيليبي لويس -لاعب أتليتكو مدريد وتشيلسي السابق- المدير الفني لفلامنجو تغييرات أثرت في أحداث اللقاء.

فسجل البديل كايو جارسيا هدف التعادل في الدقيقة 73 بعد 8 دقائق من مشاركته.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع خطف فيليبي تيرسا هدف الفوز القاتل لفلامنجو.

يذكر أن النيجيري أولواشولا أوجوندانا شارك أساسيا مع فلامنجو، وهو اللاعب الذي ساهم في فوز الفريق من قبل بلقب كوبا ليبرتادوريس بالتسجيل في النهائي.

فيليبي لويز حصل على الرخصة ب لتدريب فرق الشباب في 2023 قبل اعتزاله بقميص فلامنجو من الاتحاد البرازيلي.

وفي يونيو الماضي حقق أول ألقابه كمدرب بالفوز بلقب كأس ريو مع فريق تحت 17 عاما.

وأصبح ذلك أول ألقابه مع فريق الشباب والذي تولى مهمته في شهر يونيو الماضي.

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