بهدف نيجيري.. فلامنجو يتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس للشباب أمام بوكا جونيورز

توج فلامنجو البرازيلي بلقب كوبا ليبرتادوريس للشباب تحت 20 عاما بالفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1.

وحقق الفريق البرازيلي اللقب لأول مرة في تاريخه وأصبح ثاني فريق برازيلي يفوز باللقب بعد ساو باولو في 2016.

ولم يستطع بوكا جونيورز في الحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

وتحمل النسخة الحالية في 2024 الرقم 8 ولم يستطع فريق تحقيق اللقب مرتين أو الحفاظ على لقبه.

وأقيمت النسخة الحالية في أوروجواي، حيث تقدم بوكا جونيورز مقدما برأسية إيجانسيو رودريجيز بعد عرضية من الجهة اليسرى.

وسجل النيجيري أولواشولا أوجوندانا هدف تعادل فلامنجو في الدقيقة 24 بعدما حوّل عرضية لوران في الشباك.

وأصبح شولا أول نيجيري يسجل في تلك منافسات كوبا ليبرتادوريس للشباب، حيث انضم لفلامنجو في 2023 قادما من فريق بيوند ليمتس أكاديمي النيجيرية.

ولا يعد شولا أول إفريقي يسجل في البطولة فسبقه الثنائي المالي أداما تراوري ودراماني ديارا مع سيرو بورتينو الباراجوياني في نسخة 2023 من البطولة.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل لوران هدف فلامنجو الثاني بعد مجهود فردي رائع وتسديدة غالط بها الحارس.

الشوط الثاني مر دون أي جديد لتنتهي المباراة بفوز فلامنجو وبسط السيطرة البرازيلية على اللقب القاري سواء للكبار أو الصغار.