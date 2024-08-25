دوري أبطال إفريقيا - النصر الليبي بقيادة العشري يودع مبكرا أمام المريخ السوداني

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 00:21

كتب : FilGoal

المريخ - النصر

ودع النصر الليبي بقيادة طارق العشري دوري أبطال إفريقيا مبكرا بالخسارة من المريخ السوداني بنتيجة 2-0 في إياب الدوري التمهيدي الأول.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي والذي أقيم على ملعب شهداء بني غازي.

وأقيم لقاء الإياب في استاد جوبا بجنوب السودان.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم المريخ بهدف محمد قباني في الدقيقة 45+2.

وفي الدقيقة 72 أضاف اللاعب ذاته ثاني أهداف المريخ السوداني.

وسيلتقي المريخ مع الفائز من ريمو ستارز النيجيري والجيش الملكي المغربي في الدور التمهيدي الثاني.

ويخوض طارق العشري التجربة التدريبية الثالثة في الدوري الليبي والأولى مع نادي النصر بطل الدوري الموسم الماضي.

العشري سبق له قيادة أهلي طرابلس وأهلي بني غازي في وقت سابق.

وانتهت مشاركة النصر مبكرا بعد عودته لدوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2020-21.

النصر الليبي طارق العشري دوري أبطال إفريقيا المريخ السوداني
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