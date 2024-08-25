كرة يد - بعد 18 يوما من انضمامه.. القادسية يضم عبد الله فاروق من الأهلي

أعلن نادي القادسية الكويتي ضم عبد الله فاروق لاعب كرة اليد قادما من الأهلي.

ويأتي ذلك بعد أيام من توقيع اللاعب مع الأهلي قادما من سموحة.

وانضم فاروق للأهلي يوم 6 أغسطس وبعد 18 يوما انضم لصفوف القادسية الكويتي. (طالع التفاصيل)

وسيلعب فاروق لصفوف القادسية على سبيل الإعارة.

نادي القادسية يتعاقد مع لاعب المنتخب المصري عبدالله فاروق لتمثيل الفريق الاول لكرة اليد بنادي القادسية قادماً من النادي الاهلي المصري pic.twitter.com/m00xHcT9s2 — نادي القادسية الرياضي (@QadsiaClub) August 24, 2024

وكشف موقع الأهلي الرسمي عن إتمام التعاقد مع عبد الله فاروق لمدة 4 مواسم مقبلة في وقت سابق.

وكان الأهلي قد أتم تعاقده مع مادسن مديرا فنيا للفريق لمدة موسمين خلفا للإسباني ديفيد ديفيز.

ويستعد الأهلي للمشاركة في عدة بطولات الموسم المقبل محليا وقاريا، وأيضا سوبر جلوب التي تستضيفها مصر في سبتمبر المقبل.

وسيخوض الأهلي بطولة سوبر جلوب ضمن المجموعة الثانية رفقة برشلونة الإسباني بطل أوروبا وجامعة سيدني الأسترالي بطل أوقيانوسيا.