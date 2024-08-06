كرة يد - الأهلي يعلن ضم عبد الله فاروق

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع عبد الله فاروق لاعب سموحة لتدعيم صفوف فريق كرة اليد.

وكشف موقع الأهلي الرسمي عن إتمام التعاقد مع عبد الله فاروق لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأشاد خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي بقدرات عبد الله فاروق.

وأوضح العوضي أن عبد الله فاروق يمثل إضافة قوية نظرا لما يملكه من مقومات فنية مميزة إلى جانب تمسكه بالانتقال للأهلي رغم تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة.

وكان الأهلي قد أتم تعاقده مع مادسن مديرا فنيا للفريق لمدة موسمين خلفا للإسباني ديفيد ديفيز.

ويستعد الأهلي للمشاركة في عدة بطولات الموسم المقبل محليا وقاريا، وأيضا سوبر جلوب التي تستضيفها مصر في سبتمبر المقبل.

وجاءت تجربة مادسن الأخيرة مع ألبورج الدنماركي حيث فاز بلقب الدوري المحلي 4 مرات والكأس مرتين.

وقاد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد مرتين في 2021 و2024 وخسر في كلاهما من برشلونة.

وفي الفترة من 2014 وحتى 2020 قاد فرق الشباب لمنتخب الدنمارك كمدرب مساعد ثم مدير فني بدءا من 2017.

ويخلف مادسن الإسباني ديفيد ديفيز المدرب السابق للأهلي الذي رحل لتدريب دينامو بوخارست الروماني.

وقاد ديفيز الأهلي لتحقيق الرباعية بالموسم الماضي بعد تحقيق الدوري وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي.