رايا: لا أعرف كيف منعت فرصة واتكينس.. وهذا سبب الاحتفال بعد كل تصدي

لا يعرف ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال كيف تصدى لفرصة أولي واتكينس في مواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي.

وساهم رايا في فوز الجنرز على أستون فيلا بنتيجة 2-0 وتحقيق العلامة الكاملة بعد مرور جولتين ودون أن يستقبل أهدافا.

وقال ديفيد رايا عبر بي بي سي: "الشباك النظيفة تساعدنا في الفوز بالمباريات، وعندما لا نستقبل أهداف فأننا نعلم أننا قادرين على تهديد الخصم".

وأضاف "لا يوجد مباراة سهلة في الدوري الإنجليزي، علينا أن نقاتل ونحاول، وهذا ما فعلناه اليوم".

وأردف "أستون فيلا فريق جيد وصنعوا فرصا لكننا دافعنا عن مرمانا".

وعن تصديه الرائع أجاب: "إنها واحدة من الكرات التي لا تعرف كيف تصديت لها، لا أتذكر الكثير مما حدث، فقط واتكينس كان موجودا وتصديت له، وكنت محظوظا بعدم وجود لاعبين أخرين".

What. A. Stop!!!! 🤯 David Raya pulls off a quite brilliant save to keep @Arsenal level 🧤 How important will that be come full-time? #TheKickOff | #AVLARS pic.twitter.com/INKexRGUE0 — Premier League (@premierleague) August 24, 2024

وأتم ردا على احتفاله بعد التصدي للفرص قائلا: "هذا يجعلني أركز، أنه أمر دفاعي لأنني سعيد بالتصدي، يعطيني بعض من الشجاعة وكذلك للفريق، ومن المهم فعل ذلك".

وحاز رايا على جائزة رجل المباراة بعدما تصدى لـ 3 فرص لأصحاب الأرض.

وارتقى أرسنال للمركز الثالث برصيد 6 نقاط بشكل مؤقت بالتساوي مع مانشستر سيتي وبرايتون.