هالاند بعد الهاتريك: سعداء للفوز.. وهذا هو الأمر المهم

أبدى إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي سعادته بالفوز بعد تسجيله 3 أهداف ضد إبسويتش تاون في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وانتصر سيتي بنتيجة 4-1 رغم التأخر بهدف مبكر، في مباراة شهدت تسجيل النرويجي لأول ثلاثية له هذا الموسم.

وقال هالاند عبر بي بي سي: "سعداء للفوز، وهذا هو الأمر المهم".

وأشاد بأداء سافيو قائلا: "هو لاعب رائع، سعداء مع كل اللاعبين الموجودين، وكل من سيأتي للفريق".

وأتم عن إلكاي جوندوجان: "رأيته أمس في غرفة الملابس، شعرت أن رؤيته أمرا عاديا، من الرائع أن يعود، وهو لاعب مميز ولا أستطيع الصبر على اللعب معه مجددا".

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وجمع لكم FilGoal.com بعض الأرقام التي تحققت من هاتريك هالاند ضد إبسويتش.

بالتسجيل ضد إبسويتش يكون هالاند قد سجل أهداف في مرمى 23 فريقا لعب أمامهم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وصل مانشستر سيتي إلى 25 مباراة على التوالي بدون الخسارة.

منذ انضمامه للدوري الإنجليزي أصبح هالاند أكثر لاعب مسجل لهاتريك في مباراة برصيد 7 مباريات ويأتي بعده فيل فودين بثلاث مرات.

اللاعبين الأجانب الأكثر تسجلا لهاتريك تاريخ الدوري الإنجليزي يأتي في مقدمتهم كون أجويرو برصيد 12 هاتريك في 257 مباراة ومن بعده تيري هنري برصيد 8 هاتريك في 258 مباراة ثم هالاند برصيد 7 هاتريك في 68 مباراة.

وصل هالاند إلى هدفه رقم 94 بقميص دورتموند خلال 101 مباراة.

منذ موسم 2021/2022، هالاند هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 هدفا ثم يأتي محمد صلاح برصيد 61 هدفا ومن بعدهما هيونج مين سون.

أصبح إيرلنج هالاند أسرع لاعب يسجل ل 7 هاتريك في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 68 مباراة متفوقا على ألان شيرار الذي وصل إليها في 119 مباراة.

مانشستر سيتي أصبح أكثر فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل لاعبيه هاتريك برصيد 42 مرة، 62% منهم كانوا تحت قيادة بيب جوارديولا.