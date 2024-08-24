لاعب لاماسيا السابق.. الوداد يضم زكريا غيلان

السبت، 24 أغسطس 2024 - 23:13

كتب : FilGoal

زكريا غيلان - الوداد

أعلن نادي الوداد ضم المغربي زكريا غيلان في صفقة انتقال حر.

زكريا البالغ 22 عاما سبق له أن تدرج في جميع فئات الناشئين والشباب من أكاديمية برشلونة.

ولم يعلن الوداد عن تفاصيل التعاقد مع زكريا الذي جاءت تجربته الأخيرة في نادي أتلتيكو سانلوكينو -أحد أندية الدرجة الثالثة في إسبانيا-.

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ويشغل زكريا مركزي الجناح بالإضافة لمركز الظهير الأيمن.

وخاض زكربا مع شباب برشلونة 20 مباراة صنع خلال هدفا وحيدا.

وسجل هدفين في 25 مباراة مع أتلتيكو سانلوكينو، كما خاض 12 مباراة مع شباب ريال مايوركا أثناء فترة الإعارة.

ويواصل الوداد دعم صفوفه رغم غيابه عن المشاركات القارية الموسم المقبل.

فضم الوداد كل من حمزة الساخي ومحمد مفيد وعبد العالي المحمدي ومحمد رياحي ونبيل مرموق وزكريا ناسك والموريتاني بودا محسن.

كما ضم النيجيري أدي أوجينس من كاراكاس الفنزويلي واستعار الجنوب إفريقيا كاسيوس مايلولا من تورنتو الكندي بالإضافة لبيدرينيو.

يذكر أن النادي المغربي استعان بخدمات المدرب رولاني موكوينا المدير الفني السابق لـ صنداونز.

ورحل عن صفوف الفريق كل من أرسين زولا ويحيى جبران وأيوب العملود وحمدو الهوني ومهدي مفتاح وإلياس شتي ومحمد أوناجم وإسماعيل الحداد.

زكريا غيلان - الوداد الدوري المغربي الوداد المغربي
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