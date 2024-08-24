دوري أبطال إفريقيا - بأغرب أهداف البطولة.. بيراميدز يكرر فوزه على جي كي يو ويتأهل لدور الـ 32

كرر بيراميدز الفوز على جي كي يو بطل زنزبار بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

جاء ذلك في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، والذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي.

وتم إقامة المباراتين في مصر بناء على اتفاق بيراميدز مع منافسه.

وسجل محمود صابر الهدف الأول بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 54.

وتعادل جاني سيمبا لجي كي يو في الدقيقة 57.

وعاد دودو الجباس وسجل التقدم لبيراميدز في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 74 أخطأ الحارس بطريقة فادحة، ليسجل محمود صابر الثالث.

الكـــــورة سخــــــنة 😁 خطأ غريب من حارس نادي جيه كي يو نتج عنه الهدف الثالث لبيرلميدز ⚽🤯pic.twitter.com/kWQe0TWmqX — FilGoal (@FilGoal) August 24, 2024

وكان بيراميدز قد سحق جي كي يو بستة أهداف دون رد في الذهاب.

وبذلك سيلتقي الجيش مع بيراميدز الذي أقصى جي كي يو بطل زنزبار في الدور التمهيدي الثاني للمسابقة.

ويلعب بيراميدز مع الجيش الرواندي ذهابا بين 13-15 سبتمبر وإيابا بين 20-22 سبتمبر.

ويشارك الجيش الرواندي للموسم الرابع تواليا، وسبق أن ودع النسخة الماضية أمام بيراميدز من الدور الثاني التمهيدي.

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