منافس بيراميدز - الجيش الرواندي يطارد الثأر ويقلب الطاولة على عزام

قلب الجيش الرواندي سير منافسته في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وتغلب على عزام التنزاني بهدفين دون رد.

سجل جان روبونيكا الهدف الأول للجيش في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 61 أضاف جيلبرت موجيشا الهدف الثاني.

وكان الجيش الرواندي قد خسر أمام عزام بنتيجة 1-0 في ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

وبذلك سيلتقي الجيش مع بيراميدز الذي أقصى جي كي يو بطل زنزبار في الدور التمهيدي الثاني للمسابقة.

وسجل الكولومبي جونير بلانكو هدف عزام في الدقيقة 55 من علامة الجزاء، في مباراته الأولى بقميص الفريق.

وبذلك سيلتقي الجيش مع بيراميدز الذي أقصى جي كي يو بطل زنزبار في الدور التمهيدي الثاني للمسابقة.

ويلعب بيراميدز مع الجيش الرواندي ذهابا بين 13-15 سبتمبر وإيابا بين 20-22 سبتمبر.

وشارك عزام لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا إذ ظهر في النسخ الـ 3 الأخيرة من الكونفدرالية.

في المقابل يشارك الجيش الرواندي للموسم الرابع تواليا، وسبق أن ودع النسخة الماضية أمام بيراميدز من الدور الثاني التمهيدي.