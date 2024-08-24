فك العقدة و100×2.. أرسنال ينتصر على أستون فيلا بثنائية

السبت، 24 أغسطس 2024 - 21:49

كتب : FilGoal

أرسنال - لياندرو تروسارد - أستون فيلا

فك أرسنال عقدته ضد أستون فيلا بالفوز بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية الجنرز: لياندرو تروسارد وتوماس بارتي.

وارتقى أرسنال للمركز الثالث برصيد 6 نقاط بشكل مؤقت بالتساوي مع مانشستر سيتي وبرايتون.

أخبار متعلقة:
التشكيل - تغيير وحيد في دفاع أرسنال.. وواتكينس يقود هجوم أستون فيلا سكاي: أرتيتا سيجدد تعاقده مع أرسنال مهاجم أرسنال يقترب من نوتينجهام ديلي ميل: عرض من ولفرهامبتون لاستعارة رامسديل.. وموقف أرسنال

ويعد أرسنال الفريق الوحيد بين من لعب مباراتين في الدوري الإنجليزي الذي لم يستقبل أهدافا حتى الآن.

بينما تكبد أستون فيلا الخسارة على ملعبه وتراجع للمركز الـ 12 برصيد 3 نقاط.

التشكيل

أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال تغييرا وحيدا.

وبدأ يورين تيمبر في مركز الظهير الأيسر بدلا من الأوكراني أولكسندر زينتشينكو.

وقاد أولي واتكينس هجوم أستون فيلا، ومن خلفه الثلاثي: جون مكجين ومورجان روجرز وليون بايلي.

Image

وصف المباراة

سقط أمادو أونانا أرضا في الدقيقة 2، وبعد 10 دقائق سقط ماتي كاش أيضا.

وفي الدقيقة 16 خرج الظهير البولندي بدلا وعوضه كوستا نيديليكوفيتش.

وفي الدقيقة 25 وبعد عرضية أرضية وضعت أولي واتكينس في مواجهة المرمى سدد كرة بغرابة مرت بجوار القائم مهدرا فرصة التقدم.

وسدد توماس بارتي كرة قوية علت العارضة في الدقيقة 33.

وتألق رايا في التصدي لفرصة روجرز من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 40.

وتحصّل ديكلان رايس على بطاقة صفراء بعد عرقلة روجرز من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45+3 لينتهي الشوط الأول سلبيا.

وفي الدقيقة 54 أطلق أمادو أونانا تسديدة خادعت رايا وارتطمت بالعارضة وتابعها واتكنس برأسية أبعدها رايا ببراعة.

وتحصل جابريل مدافع أرسنال على بطاقة صفراء في الدقيقة 57.

وسدد روجرز كرة مرت بجوار القائم الأيمن لرايا في الدقيقة 61.

أرتيتا أشرك لياندرو تروسارد بدلا من جابريل مارتينيلي في الدقيقة 65.

وبعد دقيقتين سجل البديل البلجيكي الهدف الأول في اللقاء بتسديدة قوية أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف توماس بارتي الهدف الثاني بتسديدة أرضية قوية غالطت مارتينيز وسكنت الشباك في الدقيقة 78.

هدف يحمل رقم 100 لأرسنال في شباك أستون فيلا بالدوري الإنجليزي كرابع أكثر فريق يهز الجنرز شباكه.

كما ساهم ساكا بـ 3 أهداف في مباراتين بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

وأصبح رابع لاعب يفوز في 100 مباراة بالدوري الإنجليزي قبل أن يتمم عامه الـ 23 بعد سيسك فابريجاس وفيل فودين وواين روني.

وبعد الهدف شارك الإيطالي ريكاردو كالافيوري لأول مرة مع أرسنال في مباراة رسمية بدلا من تيمبر.

وكاد أوديجارد أن يضيف الثالث لكن تسديدته علت العارضة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من رايس.

الدقائق الأخيرة مرت دون أي جديد لتنتهي بفوز أرسنال وفك العقدة.

أرسنال أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أرتيتا: أعلم أن تروسار لا يحب الجلوس على مقاعد البدلاء لكن ممتن له رايا: لا أعرف كيف منعت فرصة واتكينس.. وهذا سبب الاحتفال بعد كل تصدي هالاند بعد الهاتريك: سعداء للفوز.. وهذا هو الأمر المهم جوارديولا: هالاند عانى في الموسم الماضي ولذلك الأمر مختلف الآن.. وسافينيو اندمج سريعا الدوري الإنجليزي – توتنام يتعافى من "غاز الضحك" وينتصر على إيفرتون.. ووست هام يفوز على بالاس يتفوق على الجميع.. أرقام من هاتريك هالاند ضد إبسويتش انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(2) أرسنال.. فوز الجنرز الهاتريك الأول في الموسم.. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على إبسويتش برباعية
أخر الأخبار
أرتيتا: أعلم أن تروسار لا يحب الجلوس على مقاعد البدلاء لكن ممتن له 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
رايا: لا أعرف كيف منعت فرصة واتكينس.. وهذا سبب الاحتفال بعد كل تصدي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هالاند بعد الهاتريك: سعداء للفوز.. وهذا هو الأمر المهم 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعب لاماسيا السابق.. الوداد يضم زكريا غيلان 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
برشلونة ينتصر على أتليتك بلباو وسط استمرار تألق ليفاندوفسكي ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - بأغرب أهداف البطولة.. بيراميدز يكرر فوزه على جي كي يو ويتأهل لدور الـ 32 ساعة | الكرة الإفريقية
أسوأ بداية منذ 2011.. ميلان يخسر من بارما بثنائية ساعة | الكرة الأوروبية
منافس بيراميدز - الجيش الرواندي يطارد الثأر ويقلب الطاولة على عزام ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى