فك العقدة و100×2.. أرسنال ينتصر على أستون فيلا بثنائية

فك أرسنال عقدته ضد أستون فيلا بالفوز بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية الجنرز: لياندرو تروسارد وتوماس بارتي.

وارتقى أرسنال للمركز الثالث برصيد 6 نقاط بشكل مؤقت بالتساوي مع مانشستر سيتي وبرايتون.

ويعد أرسنال الفريق الوحيد بين من لعب مباراتين في الدوري الإنجليزي الذي لم يستقبل أهدافا حتى الآن.

بينما تكبد أستون فيلا الخسارة على ملعبه وتراجع للمركز الـ 12 برصيد 3 نقاط.

التشكيل

أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال تغييرا وحيدا.

وبدأ يورين تيمبر في مركز الظهير الأيسر بدلا من الأوكراني أولكسندر زينتشينكو.

وقاد أولي واتكينس هجوم أستون فيلا، ومن خلفه الثلاثي: جون مكجين ومورجان روجرز وليون بايلي.

وصف المباراة

سقط أمادو أونانا أرضا في الدقيقة 2، وبعد 10 دقائق سقط ماتي كاش أيضا.

وفي الدقيقة 16 خرج الظهير البولندي بدلا وعوضه كوستا نيديليكوفيتش.

وفي الدقيقة 25 وبعد عرضية أرضية وضعت أولي واتكينس في مواجهة المرمى سدد كرة بغرابة مرت بجوار القائم مهدرا فرصة التقدم.

وسدد توماس بارتي كرة قوية علت العارضة في الدقيقة 33.

وتألق رايا في التصدي لفرصة روجرز من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 40.

وتحصّل ديكلان رايس على بطاقة صفراء بعد عرقلة روجرز من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45+3 لينتهي الشوط الأول سلبيا.

وفي الدقيقة 54 أطلق أمادو أونانا تسديدة خادعت رايا وارتطمت بالعارضة وتابعها واتكنس برأسية أبعدها رايا ببراعة.

What. A. Stop!!!! 🤯 David Raya pulls off a quite brilliant save to keep @Arsenal level 🧤 How important will that be come full-time? #TheKickOff | #AVLARS pic.twitter.com/INKexRGUE0 — Premier League (@premierleague) August 24, 2024

وتحصل جابريل مدافع أرسنال على بطاقة صفراء في الدقيقة 57.

وسدد روجرز كرة مرت بجوار القائم الأيمن لرايا في الدقيقة 61.

أرتيتا أشرك لياندرو تروسارد بدلا من جابريل مارتينيلي في الدقيقة 65.

وبعد دقيقتين سجل البديل البلجيكي الهدف الأول في اللقاء بتسديدة قوية أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف توماس بارتي الهدف الثاني بتسديدة أرضية قوية غالطت مارتينيز وسكنت الشباك في الدقيقة 78.

هدف يحمل رقم 100 لأرسنال في شباك أستون فيلا بالدوري الإنجليزي كرابع أكثر فريق يهز الجنرز شباكه.

كما ساهم ساكا بـ 3 أهداف في مباراتين بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

وأصبح رابع لاعب يفوز في 100 مباراة بالدوري الإنجليزي قبل أن يتمم عامه الـ 23 بعد سيسك فابريجاس وفيل فودين وواين روني.

GOAL! PARTEY TIME for Arsenal as they are putting to be d the ghosts of their past here against Aston Villa...#beINPL #AVFC #AFC pic.twitter.com/GHn1sfvnzp — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 24, 2024

وبعد الهدف شارك الإيطالي ريكاردو كالافيوري لأول مرة مع أرسنال في مباراة رسمية بدلا من تيمبر.

وكاد أوديجارد أن يضيف الثالث لكن تسديدته علت العارضة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من رايس.

الدقائق الأخيرة مرت دون أي جديد لتنتهي بفوز أرسنال وفك العقدة.