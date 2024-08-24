خبر في الجول - الزمالك يقدم عرضا رسميا لتجديد تعاقد زيزو

السبت، 24 أغسطس 2024 - 20:08

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - فاركو ضد الزمالك

قدم نادي الزمالك عرضا رسميا لـ أحمد سيد "زيزو" لتجديد تعاقده.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي الأبيض في انتظار رد اللاعب.

وسبق أن كشف مصطفى "زيزو" والد ووكيل اللاعب أحمد سيد لاعب الزمالك عن اتفاق نجله على تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.

أخبار متعلقة:
موافقة جوميز على بيع زيزو؟ التفاصيل المفقودة بين إيميليانو مارتينيز وأغلى سوق في تاريخ ريدينج والده لـ في الجول: زيزو اتفق مع الزمالك على تجديد التعاقد خبر في الجول – تفاصيل جلسة زيزو مع إدارة الزمالك.. ونفي خبر في الجول – الزمالك يسعى لإتمام تجديد زيزو خلال جلسته مع الإدارة.. وموقف اللاعب

وتحدث مصطفى زيزو لـFilGoal.com في وقت سابق قائلا: "اتفقنا خلال اجتماعنا مع مجلس الإدارة على بقاء زيزو".

وتابع "هناك جلسة أخرى للحديث عن تفاصيل العقد".

وأكمل "الزمالك لديه رغبة في بقاء زيزو وهو كذلك يود البقاء في النادي، هذا أمر تم الاتفاق عليه".

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي آخر في يناير المقبل دون العودة إلى الزمالك.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن اتفاق مبدئي بين الزمالك وزيزو على تجديد التعاقد مع نفي الإدارة رغبتها في رحيله للاحتراف وتحديد جلسة الأسبوع المقبل لإتمام المفاوضات ومن ثم توقيع العقد. (طالع التفاصيل)

الزمالك قدم عرضا رسميا لزيزو لتجديد تعاقده وفي انتظار رد اللاعب.

زيزو يحتل المركز السابع في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا بجميع المسابقات.

وخاض الجناح صاحب الـ 28 عاما، 229 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 76 هدفا وصنع 63.

الزمالك أحمد سيد زيزو
نرشح لكم
خبر في الجول - الونش يستعد للسفر لتحديد موعد عودته للمشاركات مع الزمالك سامي الشيشيني مديرا للكرة بالبنك الأهلي خبر في الجول - إعارة أمادي من سيراميكا إلى سموحة في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير مودرن سبورت: باب التفاوض مفتوح لجميع الأندية وعلى رأسها الأهلي والزمالك رئيس نيس يكشف سبب تأخر انضمام محمد عبد المنعم مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول أسباب الخلاف مع الأهلي في تعاقد بن رمضان خبر في الجول – الاتحاد يتمم اتفاقه لضم أحمد الشيمي
أخر الأخبار
مباشر كأس مصر - مودرن سبورت ضد زد 8 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: هالاند عانى في الموسم الماضي ولذلك الأمر مختلف الآن.. وسافينيو اندمج سريعا 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل كأس مصر - علي ياسر في هجوم مودرن سبورت.. وشادي حسين يقود زد 34 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يقدم عرضا رسميا لتجديد تعاقد زيزو 51 دقيقة | الدوري المصري
استراحة أبطال إفريقيا - بيراميدز (0)-(0) جي كي يو.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
الدوري الإنجليزي – توتنام يتعافى من "غاز الضحك" وينتصر على إيفرتون.. ووست هام يفوز على بالاس ساعة | الكرة الأوروبية
يتفوق على الجميع.. أرقام من هاتريك هالاند ضد إبسويتش ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(1) أتليتك بلباو.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى