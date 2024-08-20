خبر في الجول – تفاصيل جلسة زيزو مع إدارة الزمالك.. ونفي

عقدت إدارة الزمالك جلسة مع لاعب الفريق أحمد سيد "زيزو" لبحث إمكانية تجديد التعاقد في ظل امتلاكه عروض للاحتراف، فما هي تفاصيلها؟

وحسبما علم FilGoal.com أن إدارة الزمالك نفت لزيزو رغبتها في بيعه خلال الجلسة التي جمعتهما يوم الاثنين.

كما تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع زيزوعلى تجديد العقد.

موعد التفاوض

ومن المقرر أن يتم التفاوض من قبل القلعة البيضاء مع زيزو على الأمور المالية وبنود العقد في جلسة جديدة الأسبوع المقبل حسب ما علمه FilGoal.com.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي آخر في يناير المقبل دون العودة إلى الزمالك.

ماذا حدث؟

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق بتواجد زيزو الأحد الماضي في مقر النادي رفقة والده لعقد جلسة مع حسام المندوه ورامي نصوحي ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمناقشة عروض الاحتراف المقدمة له وإمكانية تجديد تعاقده مع الأبيض.

ويمتلك زيزو عرضا من العربي القطري الذي يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كما يرغب نادي نيوم الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية السعودي في التعاقد مع زيزو.

وعلم FilGoal.com من قبل أن نادي نيوم قرر سحب العرض الذي قدمه للزمالك بسبب تأخر مجلس إدارة الأبيض في الرد عليه بشكل رسمي، كما أن النادي السعودي يرغب في حسم الصفقات بشكل سريع قبل انطلاق الدروي.