انتهت في أبطال إفريقيا - بيراميدز (3)-(1) جي كي يو

يلعب بيراميدز ضد جي كي يو في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز بيراميدز ذهابا بستة أهداف دون رد.

تابع من هنا

--

ق74. جوووول ثالث لبيراميدز عن طريق محمود صابر بعد خطأ فادح من حارس المرمى.

ق 70 جووول الثاني لبيراميدز

ق 57: جاني سيمبا بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 54: جوووول محمود صابر بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة