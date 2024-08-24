انتهت في أبطال إفريقيا - بيراميدز (3)-(1) جي كي يو

السبت، 24 أغسطس 2024 - 19:58

كتب : FilGoal

بيراميدز

يلعب بيراميدز ضد جي كي يو في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز بيراميدز ذهابا بستة أهداف دون رد.

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ق74. جوووول ثالث لبيراميدز عن طريق محمود صابر بعد خطأ فادح من حارس المرمى.

ق 70 جووول الثاني لبيراميدز

ق 57: جاني سيمبا بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 54: جوووول محمود صابر بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بيراميدز
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