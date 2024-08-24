انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(2) أرسنال.. فوز الجنرز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أستون فيلا ضد أرسنال في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفا ثقيلا على أستون فيلا في ملعب فيلا بارك بمباراة تبدأ في السابعة والنصف مساءً.

واستهل أرسنال الموسم بالفوز بنتيجة 2-0 على ولفرهامبتون، فيما فاز أستون فيلا على وست هام بنتيجة 2-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 77: جووول الثااااني.. بارتي يسجل بتسديدة أرضية

ق 67: تروسار البديل يسجل الأول لأرسنال بعد دقيقتين من مشاركته

ق 64: رااايا يتصدى ببراعة.. القائم ثم يمنع رأسية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: بطاقة صفراء أولى لديكلان رايس بعد عرقلة روجرز

ق 40: رايا يتألق أمام روجرز ويمنع الأول

ق 24: ماذا أهدرت يا واتكينس!! عرضية أرضية تصل له في مواجهة المرمى ويسددها خارج الشباك

ق 12: إصابة ماتي كاش لاعب فيلا وسقوطه أرضا

ق 2: إصابة أمادو أونانا لاعب فيلا وسقوطه أرضا

بداية اللقاء