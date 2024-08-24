تشكيل بيراميدز - تغييرات عديدة في الدفاع أمام بطل زنزبار في تمهيدي أبطال إفريقيا

السبت، 24 أغسطس 2024 - 19:08

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف أحمد سامي - الأهلي - بيراميدز

دفع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز بتشكيل مكون من البدلاء والشباب في مواجهة جي كيه يو بطل زنزبار في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب الدفاع الجوي في مباراة تبدأ في الثامنة مساءً.

وفاز بيراميدز ذهابا بنتيجة 6-0 والذي أقيم أيضا على نفس الملعب.

أخبار متعلقة:
قائمة بيراميدز - غياب ماييلي وضم لاكاي ودودو الجباس استعداد لـ جي كي يو رئيس الإسماعيلي: عرض بيراميدز لضم مجدي ليس بالدولار.. وهذا ما جرى في مكالمتي مع الخطيب بيراميدز وصل مبكرا.. مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس مصر كأس مصر - بيراميدز أول المتأهلين إلى نصف النهائي برباعية في شباك الجونة

وأجرى يورتشيتش تغييرات عديدة في الدفاع وحراسة المرمى.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: يوسف نادر

الدفاع: أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - يوسف أسامة - إسلام عيسى

الوسط: محمد رضا "بوبو" - محمود صابر – محمود عبد الحفيظ "زلاكة"

الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي

Image

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - محمود مرعي - مهند لاشين - كريم حافظ - صامويل أومسا - محمد الشيبي - وليد الكرتي

بيراميدز في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بسداسية دون رد، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور القادم بالبطولة.

وسيواجه بيراميدز حال حسم تأهله الفائز من لقاء عزام التنزاني والجيش الرواندي.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (0)-(0) جي كي يو.. الشوط الثاني موكوينا: رحيلي عن صنداونز لم يكن مفاجأ.. وهدفي هيمنة الوداد على القارة الكونفدرالية - الهلال الليبي يكرر انتصاره ويضرب موعدا مع المصري في الدور التمهيدي الثاني قائمة بيراميدز - غياب ماييلي وضم لاكاي ودودو الجباس استعداد لـ جي كي يو راحة 4 أيام للاعبي الزمالك قبل معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد نجم صنداونز السابق يكشف أسباب انتقاله للوداد حجازي يساهم في فوز نيوم بافتتاح الدرجة الأولى السعودية على أبها الكشف عن الحكام المصريين في الجولة الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا
أخر الأخبار
مباشر كأس مصر - مودرن سبورت (0)-(0) زد.. بداية المباراة 23 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: هالاند عانى في الموسم الماضي ولذلك الأمر مختلف الآن.. وسافينيو اندمج سريعا 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل كأس مصر - علي ياسر في هجوم مودرن سبورت.. وشادي حسين يقود زد 49 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يقدم عرضا رسميا لتجديد تعاقد زيزو ساعة | الدوري المصري
مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (0)-(0) جي كي يو.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
الدوري الإنجليزي – توتنام يتعافى من "غاز الضحك" وينتصر على إيفرتون.. ووست هام يفوز على بالاس ساعة | الكرة الأوروبية
يتفوق على الجميع.. أرقام من هاتريك هالاند ضد إبسويتش ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(1) أتليتك بلباو.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى