تشكيل بيراميدز - تغييرات عديدة في الدفاع أمام بطل زنزبار في تمهيدي أبطال إفريقيا

دفع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز بتشكيل مكون من البدلاء والشباب في مواجهة جي كيه يو بطل زنزبار في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب الدفاع الجوي في مباراة تبدأ في الثامنة مساءً.

وفاز بيراميدز ذهابا بنتيجة 6-0 والذي أقيم أيضا على نفس الملعب.

وأجرى يورتشيتش تغييرات عديدة في الدفاع وحراسة المرمى.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: يوسف نادر

الدفاع: أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - يوسف أسامة - إسلام عيسى

الوسط: محمد رضا "بوبو" - محمود صابر – محمود عبد الحفيظ "زلاكة"

الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - محمود مرعي - مهند لاشين - كريم حافظ - صامويل أومسا - محمد الشيبي - وليد الكرتي

بيراميدز في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بسداسية دون رد، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور القادم بالبطولة.

وسيواجه بيراميدز حال حسم تأهله الفائز من لقاء عزام التنزاني والجيش الرواندي.