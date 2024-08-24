الهاتريك الأول في الموسم.. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على إبسويتش برباعية

فاز مانشستر سيتي على إبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل رباعية مانشستر سيتي في المباراة كل من إيرلنج هالاند الذي أحرز هاتريك وكيفن دي بروين، بينما أحرز لإبسويتش سامي سموديكس.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة السادسة ليتصدر جدول الترتيب مبكرا وبشكل مؤقت حتى نهاية الجولة، بينما استمر إبسويتش في المركز الأخير بدون نقاط.

المباراة شهدت مشاركة سام مرسي في التشكيل الأساسي مع إبسويتش، بينما قاد سافينيو هجوم مانشستر سيتي.

أحداث المباراة

تقدم إبسويتش بالهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق سموديكس الذي انفرد بعد تمريرة من بينجامين جونسون وسجل الكرة في الشباك.

وتعادل هالاند في الدقيقة 12 من ركلة جزاء حصل عليها سافيو.

وبعد دقيقتين فقط تقدم دي بروين لمانشستر سيتي مستغلا خطأ من حارس مرمى إبسويتش.

صحوة سيتي استمرت وبعد دقيقتين أخرتين سجل هالاند من جديد مستغلا تمريرة من دي بروين لينفرد ويمر من حارس المرمى ويضع الكرة بالشباك.

وحصل سام مرسي على بطاقة صفراء في الدقيقة 36 بعد دخول قوي على سافيو.

وشهدت الدقيقة 71 عودة إلكاي جوندوجان والذي شارك كبديل بدلا من جيريمي دوكو.

وأنهى هالاند رباعية سيتي في الدقيقة 88 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء ليسجل الهاتريك الأول في الموسم.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة خارج ملعبه ضد وست هام، بينما يلتقي إبسويتش مع فولام.

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