التشكيل - تغيير وحيد في دفاع أرسنال.. وواتكينس يقود هجوم أستون فيلا

أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال تغييرا وحيدا في تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفا ثقيلا على أستون فيلا في ملعب فيلا بارك بمباراة تبدأ في السابعة والنصف مساءً.

ويبدأ يورين تيمبر في مركز الظهير الأيسر بدلا من الأوكراني أولكسندر زينتشينكو.

وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت – جابريل ماجاليش – ويليام صاليبا – يورين تيمبر

الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – مارتن أوديجارد

الهجوم: جابريل مارتينيلي – كاي هافيرتز – بوكايو ساكا

⚫️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔴 💪 Timber starts at the back ⚖️ Rice features in the middle ⚡️ Saka out wide Ready to work - COME ON YOU GUNNERS! — Arsenal (@Arsenal) August 24, 2024

فيما جاء تشكيل أستون فيلا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: لوكاس دين – باو توريس – إرزي كونسا – ماتي كاش

الوسط: يوري تيليمانس – أمادو أونانا

أمامهما: جون مكجين – مورجان روجرز – ليون بايلي

الهجوم: أولي واتكينس

واستهل أرسنال الموسم بالفوز بنتيجة 2-0 على ولفرهامبتون.

فيما فاز أستون فيلا على وست هام بنتيجة 2-1.