التشكيل - تغيير وحيد في دفاع أرسنال.. وواتكينس يقود هجوم أستون فيلا

السبت، 24 أغسطس 2024 - 18:47

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ولفرهامبتون

أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال تغييرا وحيدا في تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفا ثقيلا على أستون فيلا في ملعب فيلا بارك بمباراة تبدأ في السابعة والنصف مساءً.

ويبدأ يورين تيمبر في مركز الظهير الأيسر بدلا من الأوكراني أولكسندر زينتشينكو.

أخبار متعلقة:
تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي في أولى مباريات الدوري الألماني ضد دورتموند تين هاج: كنا نستحق الفوز أو التعادل ضد برايتون.. ولم نستغل الفرص دي روسي: ما فعله ديبالا أمر غير معتاد في كرة القدم ثنائي لتعويض كييزا.. تقرير: يوفنتوس يتفق على ضم جونزاليس وكونسيساو

وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت – جابريل ماجاليش – ويليام صاليبا – يورين تيمبر

الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – مارتن أوديجارد

الهجوم: جابريل مارتينيلي – كاي هافيرتز – بوكايو ساكا

فيما جاء تشكيل أستون فيلا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: لوكاس دين – باو توريس – إرزي كونسا – ماتي كاش

الوسط: يوري تيليمانس – أمادو أونانا

أمامهما: جون مكجين – مورجان روجرز – ليون بايلي

الهجوم: أولي واتكينس

واستهل أرسنال الموسم بالفوز بنتيجة 2-0 على ولفرهامبتون.

فيما فاز أستون فيلا على وست هام بنتيجة 2-1.

أرسنال أستون فيلا تشكيل الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
يتفوق على الجميع.. أرقام من هاتريك هالاند ضد إبسويتش مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) أرسنال.. بداية اللقاء الهاتريك الأول في الموسم.. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على إبسويتش برباعية تين هاج: كنا نستحق الفوز أو التعادل ضد برايتون.. ولم نستغل الفرص انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (4)-(1) إبسويتش عقدة 7 سنوات مستمرة.. برايتون يقتل مانشستر يونايتد في +95 سام مرسي يقود تشكيل إبسويتش أمام مانشستر سيتي.. والحمادي على الدكة تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ودوكو أساسيان ضد إبسويتش
أخر الأخبار
يتفوق على الجميع.. أرقام من هاتريك هالاند ضد إبسويتش دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة ضد أتليتك بلباو 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الونش يستعد للسفر لتحديد موعد عودته للمشاركات مع الزمالك 7 دقيقة | الدوري المصري
لأول مرة منذ 9 مواسم.. الجزيرة يخسر في افتتاح الدوري الإماراتي بمشاركة النني 23 دقيقة | الوطن العربي
مباشر الدوري الألماني - دورتموند (0)-(0) فرانكفورت.. بداية المباراة 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) أرسنال.. بداية اللقاء 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل بيراميدز - تغييرات عديدة في الدفاع أمام بطل زنزبار في تمهيدي أبطال إفريقيا 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل برشلونة – تغيير وحيد من فليك بمشاركة بيدري ضد بلباو 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 2 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى