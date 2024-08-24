انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (4)-(1) إبسويتش

السبت، 24 أغسطس 2024 - 16:52

كتب : FilGoal

هدف إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي ضد إبسويتش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد إبسويتش في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق87. جوووول الهااتريك لإيرلنج هالاند بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق71. جوندوجان يشارك لأول مرة بعد عودته.

ق64.الحارس يمنع هالاند من تسجيل هدفه الثالث

ق56. تبديل أول لمانشستر سيتي بخروج كوفاسيتش ودخول ستونز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق15. جوووول ثااالق لمانشستر سيتي عن طريق هالاند بعد انفراد بالمرمى.

ق14. جوووول الثاني لمانسشتر سيتي عن طريق كيفن دي بروين بعد خطأ من حارس المرمى.

ق12. جوووول التعادل السريع لمانشستر سيتي عن طريق إيرلنج هالاند.

ق10. ركلة جزاااء لمانشستر سيتي حصل عليها سافينيو.

ق7. جووووول أول لإبسويتش تاون عن طريق ليام سامي سموديكس بعد تمريرة من عماري هاتشينسون.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

إبسويتش تاون مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز سام مرسي
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