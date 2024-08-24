عقدة 7 سنوات مستمرة.. برايتون يقتل مانشستر يونايتد في +95

السبت، 24 أغسطس 2024 - 16:43

كتب : رامي جمال

هدف جواو بيدرو لبرايتون ضد مانشستر يونايتد

استمرت عقدة السبع سنوات في مطاردة مانشستر يونايتد بعدما فشل في الفوز مرتين متتاليتين في أول جولتين من الدوري الإنجليزي وسقط بطريقة قاتلة ضد برايتون.

وفاز برايتون على يونايتد في ملعبه أميكس اليوم السبت في ثاني جولات الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف.

افتتح داني ويلبيك أهداف المباراة في الدقيقة 32.

وأدرك أماد ديالو التعادل ليونايتد في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل جواو بيدرو هدفا قاتلا قاد به برايتون للفوز.

بتلك النتيجة تصدر برايتون الترتيب مبكرا بست نقاط.

فيما تجمد رصيد يونايتد عند ثلاث نقاط ليحتل المركز الثامن.

ومنذ موسم 2017-2018 فشل يونايتد في الفوز بأول مباراتين له في الدوري الإنجليزي.

كما أنه يعاني من عقدة أمام برايتون إذ أنه خسر أمامه آخر خمس مباريات من أصل ستة التقيا فيها سويا.

وخسر يونايتد من برايتون 47% من آخر 15 مباراة خاضها ضد برايتون إذ أنه هُزم في سبعة لقاءات منهم.

ومنذ موسم 2022-2023 خسر يونايتد في الوقت المحتسب بدل من الضائع ست مرات أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي.

يونايتد كان قد خسر بالطريقة ذاتها مرتين فقط خلال 30 موسما في الدوري الإنجليزي.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وسط غياب تام للفرص الخطيرة.

وفي الدقيقة 11 سدد ديالو كرة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

وسدد كاسيميرو كرة برأسية لكنها مرت أعلى المرمى، تلاها تصويبة مقوسة من ديوجو دالوت لكنها أخطأت الشباك.

وفي الدقيقة 32 ومن أول فرصة حقيقية سجل ويلبيك هدف التقدم لبرايتون بعد عرضية زاحفة من الناحية اليسرى من ميتوما.

وسجل راشفورد عقب دقيقتين هدفا تم إلغائه بداعي التسلل على اللاعب الإنجليزي.

وسدد ماسون ماونت كرة قوية تصدى لها الحارس على مرتين.

وكاد برايتون يسجل هدفا ثانيا عن طريق جيمس ميلنر لكن تسديدته شتتها دالوت من على خط المرمى.

وأدرك ديالو التعادل بتسديدة ارتطمت بمدافع برايتون جان بول وسكنت الشباك في الدقيقة 60.

وعقب 11 دقيقة سجل أليخاندرو جارناتشو هدفا تم إلغائه بداعي التسلل بسبب لمس الكرة لجوشوا زيركزي على خط المرمى.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع استغل جواو بيدرو عرضية من سيمون أدينجرا حولها برأسية في الشباك ليعلن عن انتصار فريقه.

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