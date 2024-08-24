سام مرسي يقود تشكيل إبسويتش أمام مانشستر سيتي.. والحمادي على الدكة

السبت، 24 أغسطس 2024 - 16:03

كتب : FilGoal

سام مرسي - إبسويتش تاون ضد ليفربول

يقود لاعب الوسط المصري سام مرسي تشكيل إبسويتش تاون في مواجهة مانشستر سيتي.

ويحل إبسويتش تاون ضيفا على مانشستر سيتي في ثاني جولات الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.

ويتواجد مرسي في التشكيل الأساسي لناديه الذي يحمل شارة قيادته للمباراة الثانية على التوالي عقب مواجهة ليفربول بالجولة الأولى.

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فيما يتواجد العراقي علي الحمادي ضمن بدلاء إبسويتش تاون.

وأعلن كيران ماكينا مدرب إبسويتش تاون تشكيل فريقه الذي سيواجه حامل لقب الدوري الإنجليزي.

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وجاء تشكيل إبسويتش كالتالي:

في حراسة المرمى: موريك

في الدفاع: ليف ديفيز- يعقوب جريفز- لوك ولفيندين- أكسيل توانزيبي

في الوسط: - ماسيمو لونجو- سام مرسي- جونسون

في الهجوم: عوماري هوتشينسون - ليام ديلاب - سموديكس.

وفاز سيتي في الجولة الأولى على تشيلسي بهدفين دون رد.

أما إبسويتش فخسر من ليفربول بالنتيجة ذاتها.

سام مرسي إبسويتش تاون الدوري الإنجليزي
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