تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ودوكو أساسيان ضد إبسويتش

يقود إرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي للقاء إبسويتش تاون اليوم السبت في ثاني جولات الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.

وفاز سيتي في الجولة الأولى على تشيلسي بهدفين دون رد.

أما إبسويتش فخسر من ليفربول بالنتيجة ذاتها.

وجاء تشكيل سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: يوشكو جفارديول- روبن دياز- مانويل أكانجي- ريكو لويس

في الوسط: ماتيو كوفاسيتش- كيفن دي بروين- بيرناردو سيلفا

في الهجوم: جيريمي دوكو- إرلينج هالاند- سافيو