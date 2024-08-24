تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ودوكو أساسيان ضد إبسويتش
السبت، 24 أغسطس 2024 - 15:51
كتب : FilGoal
يقود إرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي للقاء إبسويتش تاون اليوم السبت في ثاني جولات الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.
وفاز سيتي في الجولة الأولى على تشيلسي بهدفين دون رد.
أما إبسويتش فخسر من ليفربول بالنتيجة ذاتها.
وجاء تشكيل سيتي كالتالي:
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: يوشكو جفارديول- روبن دياز- مانويل أكانجي- ريكو لويس
في الوسط: ماتيو كوفاسيتش- كيفن دي بروين- بيرناردو سيلفا
في الهجوم: جيريمي دوكو- إرلينج هالاند- سافيو
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