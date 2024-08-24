انتهت الدوري الإنجليزي – برايتون (2) - (1) مانشستر يونايتد.. انتصار قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برايتون ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب أميكس في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار قاتل لبرايتون بهدفين لهدف.

ق90+5: جووووووووول ثااااان قاااااااتل لبرايتون برأسية من جواو بيدرو.

ق90+3: تسديدة قوية من إنسيسو مرت أعلى المرمى بقليل.

ق90: 7 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق72: إلغاء الهدف بداعي تسلل على زيركزي بعد لمسه للكرة بدون عمد على خط المرمى.

ق71: جوووووووووووول ثااااان ليونايتد عن طريق جارناتشو بعد تمريرة زاحفة من برونو فيرنانديز.

ق60: جووووووووووول ديالو يدرك التعادل ليونايتد بتسديدة زاحفة ارتطمت بمدافع برايتون جان بول وسكنت الشباك.

ق59: رأسية من ويلبيك ولكن العارضة تحرمه من الهدف الثاني.

ق54: رأسية من ويلبيك تصدى لها أونانا.

ق52: دالوت ينقذ يونايتد من هدف ثان بتشتيته للكرة من على خط المرمى بعد تسديدة جيمس ميلنر.

زيركزي يشارك بدلا من ماونت.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم برايتون بهدف دون رد.

ق37: تسديدة من ماونت تصدى لها الحارس على مرتين.

ق34: جوول؟ لا لا، الحكم يلغي تعادل سجله راشفورد بداعي التسلل.

ق32: جووووووووول أوووووول لبرايتون من ويلبيك بعد عرضية زاحفة من ميتوما من الناحية اليسرى.

ق27: تسديدة مقوسة من دالو مرت أعلى المرمى.

ق24: رأسية من كاسيميرو بعد عرضية من ديالو لكن مرت أعلى المرمى.

ق11: تهديد أول من أماد ديالو بعد عرضية من دالوت ولكن تسديدة اللاعب الإيفواري مرت بجوار المرمى بقليل.

انطلاق المباراة.