تشكيل مانشستر يونايتد – تين هاج يحافظ على فريقه لتكرار ما يحدث لأول مرة منذ 7 سنوات
السبت، 24 أغسطس 2024 - 13:20
كتب : FilGoal
حافظ إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على تشكيل فريقه لثاني مباراة على التوالي وتلك المرة ضد برايتون.
ويحل يونايتد ضيفا على برايتون لملاقاته في ملعب أميكس في افتتاح ثاني جولات الدوري الإنجليزي.
وفاز يونايتد في الجولة الأولى على فولام بهدف دون رد.
أما برايتون ففاز على إيفرتون بثلاثين دون رد خارج ملعبه.
ويأمل يونايتد في الفوز بأول مباراتين له في الدوري منذ موسم 2017-2018.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أندري أونانا
في الدفاع: ديوجو دالوت- ليساندرو مارتينيز- هاري ماجواير- نصير مزراوي
في الوسط: ماسون ماونت- كاسيميرو- كوبي ماينو
في الهجوم: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- أماد ديالو
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