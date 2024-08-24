بعدما كتب التاريخ مع الأردن.. يزن النعيمات إلى العربي القطري
السبت، 24 أغسطس 2024 - 12:49
كتب : FilGoal
أتم نادي العربي القطري إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي الأردني يزن النعيمات.
يزن النعيمات
النادي : العربي
وبات النعيمات لاعبا حرا بعدما فسخ تعاقده مع الأهلي القطري.
وأعلن العربي تعاقده بشكل رسمي مع يزن النعيمات لقيادة هجومه.
النيعمات ارتبط بالانتقال إلى أحد الأندية السعودية قبل أن يحسم العربي صفقة التعاقد معه.
وتألق النعيمات بشكل لافت مع منتخب الأردن في النسخة الاخيرة من كأس آسيا.
وسجل النعيمات 4 أهداف قاد بهم منتخب الأردن لإنجاز تاريخي بالحصول على وصافة البطولة التي استضافتها قطر وحصل منتخبها على لقب البطولة.
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