رغم ضم 10 لاعبين جدد.. مدرب تشيلسي: نحتاج لمهاجم

السبت، 24 أغسطس 2024 - 12:43

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

على الرغم من ضم تشيلسي لـ10 لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية لكن يبدو أن غرفة ملابس الفريق تتسع للاعبين أكثر.

وكشف إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي عن أن فريقه يرغب في ضم مهاجم خلال الصيف الجاري.

ويملك تشيلسي في الهجوم كل من كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون ومارك جويو.

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وتحدث ماريسكا للصحفيين قائلا: "إن أتيحت لنا فرصة ضم مهاجم يلعب في مركز رقم 9 فذلك سوف يساعدنا ويصنع الفارق وحينها سنحاول إبرام الصفقة، عدا ذلك فنحن على ما يرام".

وأكمل "لا نريد ضم لاعبين من أجل غاية ضمهم فقط".

وأتم مدرب تشيلسي حديثه "إن أردنا ضم لاعبين فهذا ليساعدونا على التحسن، عدا ذلك كما قلت نحن سعداء بحالنا".

وبدأ تشيلسي موسمه في الدوري الإنجليزي بالهزيمة من مانشستر سيتي بهدفين دون رد في ملعبه ستامفورد بريدج.

وسيحل تشيلسي غدا الأحد ضيفا على ولفرهامبتون في ملعب مولينيكس لملاقاته في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي الدوري الإنجليزي
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