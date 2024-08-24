موكوينا: رحيلي عن صنداونز لم يكن مفاجأ.. وهدفي هيمنة الوداد على القارة

وصف رولاني موكونيا مدرب الوداد قرار رحيله عن صنداونز بأنه ليس مفاجأ.

وتعاقد موكوينا مع الوداد بعد فترة ناجحة مع بطل جنوب إفريقيا.

وقال موكوينا عبر صحيفة "iol": "حتى أكون صادقا معكم، بالنسبة لي مغادرة صنداونز لم تكن مفاجأة".

وأضاف "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله بالفعل، والذي جعلني أختار الوداد على الكثير من الخيارات المختلفة هو قوتهم، والتزامهم وتصميمهم للتعاقد معي".

وأتم "عندما يظهر الناس الكثير من الثقة والإيمان فيك، فأعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح. أنا أستمتع بوقتي وأتطلع إلى مساعدة النادي ليكون قوة مهيمنة في القارة كما كان في الماضي".

وأعلن الوداد تعاقده مع موكوينا لمدة 3 سنوات عقب رحيله عن تدريب صنداونز.

المدرب صاحب الـ37 عاما قاد ماميلودي صنداونز منذ أكتوبر من عام 2022 واستطاع قيادته للظفر بلقب الدوري الجنوب إفريقي ثلاث مرات ومرة لدوري السوبر الإفريقي.

لكن لم ينجح موكوينا في الفوز أبدا بدوري أبطال إفريقيا.

ولن يشارك الوداد الموسم المقبل قاريا في أي بطولة بعدما احتل المركز الخامس في الدوري المغربي.

يذكر أن هذا ثاني مدرب من صنداونز ينتقل لتدريب فريق من شمال إفريقيا بعد بيتسو موسيماني الذي سبق وأشرف على الأهلي من 2020 لـ2022.