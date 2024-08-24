موكوينا: رحيلي عن صنداونز لم يكن مفاجأ.. وهدفي هيمنة الوداد على القارة

السبت، 24 أغسطس 2024 - 11:23

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا - مدرب صن داونز

وصف رولاني موكونيا مدرب الوداد قرار رحيله عن صنداونز بأنه ليس مفاجأ.

وتعاقد موكوينا مع الوداد بعد فترة ناجحة مع بطل جنوب إفريقيا.

وقال موكوينا عبر صحيفة "iol": "حتى أكون صادقا معكم، بالنسبة لي مغادرة صنداونز لم تكن مفاجأة".

أخبار متعلقة:
رغم اقتراب سعود عبد الحميد.. كارسدورب يرفض الرحيل عن روما أثليتك: يوفنتوس يرغب في ضم سانشو مواعيد مباريات اليوم السبت 24-8-2024 والقنوات الناقلة.. سيتي ويونايتد وبرشلونة وكأس مصر جلوبو: النصر يقترب من نجم الدوري البرازيلي الشاب

وأضاف "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله بالفعل، والذي جعلني أختار الوداد على الكثير من الخيارات المختلفة هو قوتهم، والتزامهم وتصميمهم للتعاقد معي".

وأتم "عندما يظهر الناس الكثير من الثقة والإيمان فيك، فأعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح. أنا أستمتع بوقتي وأتطلع إلى مساعدة النادي ليكون قوة مهيمنة في القارة كما كان في الماضي".

وأعلن الوداد تعاقده مع موكوينا لمدة 3 سنوات عقب رحيله عن تدريب صنداونز.

المدرب صاحب الـ37 عاما قاد ماميلودي صنداونز منذ أكتوبر من عام 2022 واستطاع قيادته للظفر بلقب الدوري الجنوب إفريقي ثلاث مرات ومرة لدوري السوبر الإفريقي.

لكن لم ينجح موكوينا في الفوز أبدا بدوري أبطال إفريقيا.

ولن يشارك الوداد الموسم المقبل قاريا في أي بطولة بعدما احتل المركز الخامس في الدوري المغربي.

يذكر أن هذا ثاني مدرب من صنداونز ينتقل لتدريب فريق من شمال إفريقيا بعد بيتسو موسيماني الذي سبق وأشرف على الأهلي من 2020 لـ2022.

الوداد المغربي صنداونز رولاني موكوينا
نرشح لكم
لاعب لاماسيا السابق.. الوداد يضم زكريا غيلان دوري أبطال إفريقيا - بأغرب أهداف البطولة.. بيراميدز يكرر فوزه على جي كي يو ويتأهل لدور الـ 32 منافس بيراميدز - الجيش الرواندي يطارد الثأر ويقلب الطاولة على عزام انتهت في أبطال إفريقيا - بيراميدز (3)-(1) جي كي يو تشكيل بيراميدز - تغييرات عديدة في الدفاع أمام بطل زنزبار في تمهيدي أبطال إفريقيا الكونفدرالية - الهلال الليبي يكرر انتصاره ويضرب موعدا مع المصري في الدور التمهيدي الثاني قائمة بيراميدز - غياب ماييلي وضم لاكاي ودودو الجباس استعداد لـ جي كي يو راحة 4 أيام للاعبي الزمالك قبل معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد
أخر الأخبار
أرتيتا: أعلم أن تروسار لا يحب الجلوس على مقاعد البدلاء لكن ممتن له 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
رايا: لا أعرف كيف منعت فرصة واتكينس.. وهذا سبب الاحتفال بعد كل تصدي 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هالاند بعد الهاتريك: سعداء للفوز.. وهذا هو الأمر المهم 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعب لاماسيا السابق.. الوداد يضم زكريا غيلان 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
برشلونة ينتصر على أتليتك بلباو وسط استمرار تألق ليفاندوفسكي ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - بأغرب أهداف البطولة.. بيراميدز يكرر فوزه على جي كي يو ويتأهل لدور الـ 32 ساعة | الكرة الإفريقية
أسوأ بداية منذ 2011.. ميلان يخسر من بارما بثنائية ساعة | الكرة الأوروبية
منافس بيراميدز - الجيش الرواندي يطارد الثأر ويقلب الطاولة على عزام ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى